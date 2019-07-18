Мошенник из Караганды нажился на 12 млн тенге

Он обманул 12 человек.

В Караганде задержан мошенник, который обманул 12 человек на общую сумму более 12 млн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП области.

16 июля в Центральный отдел полиции Караганды обратился 30-летний житель города с заявлением о том, что неизвестный на остановке «45 квартал» под предлогом продажи квартиры путем обмана завладел деньгами в сумме 2 млн. тенге.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями подозреваемый задержан. В ходе следствия полицейским установлено его причастность еще к 11 аналогичным преступлениям.

По данным фактам проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК (Мошенничество). Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

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