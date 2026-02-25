Мошенник из Караганды обманул клиентов на 20 млн тенге и сбежал

В Мангистауской области задержан 26-летний житель Караганды, который обманул клиентов на 20 млн тенге и скрылся. Об этом 25 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, в отдел полиции района имени Казыбек би города Караганды поступили заявления от граждан, пострадавших от действий злоумышленника, который предлагал услуги по установке пластиковых балконов и окон.

Установлено, что подозреваемый, принимая заказы, получал от клиентов предоплату, после чего переставал выходить на связь и скрывался. Не дождавшись выполнения работ, заказчики обратились в правоохранительные органы.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого. Он был задержан на территории Мангистауской области, где арендовал квартиру", – рассказали в полиции.

Следственно-оперативной группой проделана работа по объединению эпизодов противоправной деятельности. В одно уголовное дело соединены 32 факта мошенничества.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 20 млн тенге. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период расследования.

