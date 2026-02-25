#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Общество

Мошенник из Караганды обманул клиентов на 20 млн тенге и сбежал

Мошенник из Караганды задержан, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 19:21 Фото: пресс-служба ДП Мангистауской области
В Мангистауской области задержан 26-летний житель Караганды, который обманул клиентов на 20 млн тенге и скрылся. Об этом 25 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, в отдел полиции района имени Казыбек би города Караганды поступили заявления от граждан, пострадавших от действий злоумышленника, который предлагал услуги по установке пластиковых балконов и окон.

Установлено, что подозреваемый, принимая заказы, получал от клиентов предоплату, после чего переставал выходить на связь и скрывался. Не дождавшись выполнения работ, заказчики обратились в правоохранительные органы.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого. Он был задержан на территории Мангистауской области, где арендовал квартиру", – рассказали в полиции.

Следственно-оперативной группой проделана работа по объединению эпизодов противоправной деятельности. В одно уголовное дело соединены 32 факта мошенничества.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 20 млн тенге. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период расследования.

В Акмолинской области ранее жертвой крупного интернет-мошенничества стала преподаватель одного из высших учебных заведений. После звонка от якобы юриста она оформила кредиты в двух банках и перевела мошенникам более 7,6 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Золотые украшения на 9 млн тенге похитили из магазина в Кентау
20:33, 25 февраля 2026
Золотые украшения на 9 млн тенге похитили из магазина в Кентау
Жителей Шымкента обманули на 50 млн тенге
17:44, 09 октября 2023
Жителей Шымкента обманули на 50 млн тенге
Автолюбителей обманули на 8 млн тенге в Акмолинской области
15:59, 06 марта 2025
Автолюбителей обманули на 8 млн тенге в Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
02:18, 26 февраля 2026
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
01:53, 26 февраля 2026
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
01:23, 26 февраля 2026
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
00:45, 26 февраля 2026
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: