"Ели песок и пили грязную воду" - откровения вернувшихся из Сирии

- Там не война. Там массовое уничтожение.

Ели траву, землю и ходили по трупам". Новые откровения тех, кто сумел вернуться из зон боевых действий. Женщины рассказали, как им приходилось выживать в Сирии и какие трудности испытывают здесь, на родине. В Казахстане вместе с сотней женщин реабилитацию проходят 357 детей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Сколько жизней уносит каждый взрыв, узнать невозможно. Счет идет на десятки, иногда на сотни. И самое страшное, что загнанными в ловушку остаются дети, которым нет и 10 лет. Многие из них – казахстанцы. Младенцев и подростков укладывают в общую яму - братскую могилу. Детскую братскую могилу.

Казахстанка, вернувшаяся из Сирии:

- Мои дети погибли. Трое детей.

Женщины, чьи дети остались там, в сирийской земле, говорят, что никогда не простят себя и никогда не забудут пережитого ужаса. Когда у Нуржамал в 2012 году пропали дочь и племянник, она и подумать не могла, что они отправились в Сирию. Родные вернулись через 7 лет. Дочь, как выяснилось, поехала за женихом. И рассказала, как удалось ей выжить.

Нуржамал, жительница Арыси:

- Я слушала ее слова и не верила. Улицы были усеяны мертвыми телами. И среди них играли дети. Они ели землю, ели траву, пили грязную воду, и этой воды не хватало на всех.

Акжаркын вернулась из Сирии совсем недавно, во время спецоперации "Жусан". Сотрудники КНБ Казахстана привезли ее на родину в Арысь. Акжаркын вспоминает, что когда вышла из самолета и ступила на родную землю, долго плакала и не могла поверить, что уехала от войны: "Это счастье, что я осталась жива!".

Нуржамал, жительница Арыси:

- Эти девушки забыли, что такое материнская любовь, что такое мирная страна. И им потребуется много сил, чтобы вернуться к нормальной жизни. Очень много сил.

Жительница Сарыагаша Турсынай не виделась с родственниками 6 лет. Она жалеет, что из-за ее ошибки дети сильно отстали от школьной программы и надеется, что учителя помогут им адаптироваться.

Турсынай, казахстанка, вернувшаяся из Сирии:

- Нормальным людям нечего делать в Сирии. Я сейчас это поняла и никому не пожалею такого испытания. Я сломала свою жизнь.

Психологи и теологи не так категоричны. Они уверены, что адаптироваться возможно. Просто у каждого человека свой срок.

Еркебулан Елеуис, юрист международного фонда:

- Подростки до сих пор сильно напуганы. Дети видели то, что им видеть было нельзя. Специалисты стараются, чтобы эти воспоминания забылись, но это огромный психологический труд.

Реабилитацию сейчас проходят больше 350 детей. Всех их в Казахстане ждали бабушки, дедушки, тети, дяди и другие родные. Они надеялись на чудо, и оно произошло – дети на родине. А дома, как говорится, и стены лечат.

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