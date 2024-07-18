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"Солнце, море и песок": Елена Рыбакина проводит отпуск в Турции

Елена Рыбакина проводит отпуск в Турции Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина в социальных сетях поделилась фотографией с отдыха в Бодруме (Турция). На снимке первая ракетка Казахстана позирует в купальнике, сообщает Zakon.kz.

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В отпуск на лазурные берега Бодрума Елена Рыбакина отправилась после выступления на травяном турнире "Большого шлема" в Лондоне. На Уимблдоне-2024 она в матче 1/2 финала в трех сетах уступила чешской теннисистке Барборе Крейчиковой (3:6, 6:3, 6:4), которая впоследствии выиграла британский мейджор.

После отдыха в Турции Елена Рыбакина отправится в Париж для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в составе национальной сборной. Олимпийский турнир по теннису пройдет с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах  "Ролан Гаррос".

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Фото: instagram/lenarybakina

За карьеру Елена выиграла восемь титулов WTA в одиночном разряде, в том числе один турнир "Большого шлема" – Уимблдон в 2022 году. Она также выходила в финал Открытого чемпионата Австралии – 2023. В мировом рейтинге Рыбакина максимально добиралась до третьей строчки.

Ранее Олимпийский комитет Казахстана совместно с отечественной кондитерской фабрикой выпустили упаковку в поддержку спортсменов на Олимпиаде в Париже. На нее попало изображение четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной.

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