Мотоциклист разбился насмерть в Алматы

Он не справился с управлением.

В ночь на 19 июля в Алматы скончался водитель мотоцикла, передает Zakon.kz.

Авария произошла на проспекте Абая в восточном направлении, между Баумана и Розыбакиева. Мотоциклист проехал пересечение с Баумана, вероятно, не справился с управлением, зацепил бордюр на разделительной аллее. Байк стало мотать из стороны в сторону, сначала ударило об одно дерево, потом его поднесло вверх, он ударился об второе дерево.

Мотоциклист скончался на месте.

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