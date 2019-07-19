Мотоциклист разбился насмерть в Алматы
Он не справился с управлением.
Фото : Zakon.kz19 июля 2019, 01:52
В ночь на 19 июля в Алматы скончался водитель мотоцикла, передает Zakon.kz.
Авария произошла на проспекте Абая в восточном направлении, между Баумана и Розыбакиева. Мотоциклист проехал пересечение с Баумана, вероятно, не справился с управлением, зацепил бордюр на разделительной аллее. Байк стало мотать из стороны в сторону, сначала ударило об одно дерево, потом его поднесло вверх, он ударился об второе дерево.
Мотоциклист скончался на месте.
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