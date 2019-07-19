Порошенко не пустили в зал Европарламента

Порошенко повторно вызовут на допрос в ГБР, но уже после парламентских выборов.

17 июля бывшего президента Украины Петра Порошенко, который не явился в этот день на допрос к следователям Государственного бюро расследований, не пустили в зал заседаний Европарламента, а усадили на галерке, пишет Страна.ua.

11 июля стало известно, что экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".

Однако позже Петр Порошенко в соцсетях заявил, что будет 17 июля в Страсбурге на встрече с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами.

- 17 июля в Страсбурге я встречаюсь с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами, чтобы обсудить вопрос освобождения всех заложников Кремля из плена, - написал Порошенко в Twitter.

В тоже время, в СМИ прошла информация, что в числе приглашенных гостей Порошенко в Европарламенте не значится.

Как позже отметил глава ГБР Роман Труба, Порошенко повторно вызовут на допрос в ГБР, но уже после парламентских выборов.

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