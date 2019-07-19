ЧП в Шереметьево: восемь человек пострадали при эвакуации из самолета

Эвакуация пассажиров произошла из-за сигнала о задымлении.

Восемь человек пострадали при эвакуации в пятницу из самолета компании Nordwind ("Северный ветер"), который не смог вылететь в Ереван из Шереметево из-за задымления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

- При эвакуации по надувным трапам пострадали восемь человек, - сказал собеседник агентства.

Два из них госпитализированы.

В ГУ МЧС сообщили, что "при рулежке на взлетную полосу экипаж самолета Boeing-747, следовавшего в Ереван, подал сигнал о задымлении в кабине пилота". Лайнер прекратил взлет, пассажиры были эвакуированы по надувным трапам и доставлены в аэропорт. Всего на борту самолета находились 187 человек.

Представители экстренных служб признаков горения или задымления в самолете не обнаружили.

- Для вылета в Ереван готовится резервный борт, - сказал представитель ГУ МЧС.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что все пострадавшие получили незначительные травмы.

- Детей среди пострадавших нет. У большинства ссадины и ушибы. Один человек госпитализирован с вывихом голеностопа, еще один с гипертоническим кризом, - сказал собеседник агентства.

Все пассажиры находятся в аэропорту Шереметьево и ожидают вылета другим бортом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!