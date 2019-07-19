Артисты "Астана Опера" исполнят яркие произведения казахстанских и зарубежных классиков

25 августа в 18.00 пройдет яркий концерт "Ән – әйел әлемі".

Увлекательные концерты вокальной и инструментальной музыки будут предложены жителям и гостям столицы в театре "Астана Опера" в августе. Популярные артисты выступят на сцене Камерного зала с известными и редко исполняемыми произведениями казахстанских и зарубежных классиков, а также современных композиторов, сообщает пресс-служба театра "Астана Опера".

21 августа в 19.00 состоится вечер фортепианной музыки "Звучащие образы" в исполнении пианистки Асель Абилсеитовой. Артистка – выпускница Королевской академии музыки в Лондоне и магистратуры Высшей школы музыки Базеля в Швейцарии, прошла мастер-классы известных музыкантов современности. Сегодня она ведет активную концертную деятельность, выступая в качестве солиста и в составе камерных ансамблей на сценах Казахстана и Европы. В этот вечер Асель Абилсеитова представит насыщенную программу, в которую вошли сочинения музыкальных классиков Т. Кажгалиева, К. Дебюсси, И. Альбениса, А. Хинастеры и молодых казахстанских композиторов А. Сеиловой и А. Нуркеновой, уже получивших международное признание.

25 августа в 18.00 пройдет яркий концерт "Ән – әйел әлемі". Многогранный образ казахской женщины представит столичным зрителям Заслуженная артистка Казахстана сопрано Галия Байгазинова. В музыкальном вечере также примут участие лауреаты международных конкурсов Алмат Избамбетов (тенор), Асем Киыкпаева, Назым Нургазиева (сопрано), ансамбль народной музыки "Сарыарка" Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан (художественный руководитель – Тогжан Жахин) и инструментальное трио в составе: Алмагуль Байгазинова (фортепиано), Томирис Байгазинова (альт), Салтанат Байгазинова (флейта). Партия фортепиано – профессор Казахского национального университета искусств Гульзада Хусаинова.

Образ женщины – центральный в мировом искусстве. Прекрасной половине человечества посвящали свои шедевры великие художники, поэты и композиторы всех времен и народов. В сопровождении фортепиано и фольклорного ансамбля певица исполнит популярные народные песни и вокальные произведения современных казахстанских композиторов – Ш. Калдаякова, М. Мангитаева, И. Жаканова, Н. Тлендиева, Е. Рахмадиева, Е. Хасангалиева, Т. Мухамеджанова и других.

28 августа в 19.00 артисты оркестра театра "Астана Опера" и гость концерта – лауреат международных конкурсов Алмас Байгожин (контрабас, Турция) предложат слушателям интересную программу "И пел галантный контрабас…". На сцену Камерного зала выйдут лауреаты международных конкурсов Назым Сагинтай (сопрано), Балнур Кудайберген (скрипка), Ася Нуржигитова (скрипка), Алтынай Балтатеги (альт), Гульдана Толепберген (фортепиано).

Самый низко звучащий инструмент струнной группы в концерте выступит в качестве сольного, что бывает нечасто. Тем не менее, контрабас – обладатель уникального тембра, а его технические возможности гораздо шире, чем принято считать. Виртуозные исполнители-контрабасисты известны с середины XVIII века – времени появления на свет инструмента в его современном варианте. В этот вечер публике будет представлен Струнный квартет ре минор классика казахской музыки Газизы Жубановой. Кроме того, прозвучат произведения Ф. Прото, Дж. Боттезини, где музыкант продемостритует слушателям виртуозные технические и художественные возможности контрабаса, а также сочинения Р. Леонкавалло, М. Понсе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!