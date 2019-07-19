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Наташа Королева рассказала, как выучила казахский язык

Как выяснилось, это случилось в Алматы.

Фото : Instagram19 июля 2019, 10:45

Российская звезда и секс-символ Наташа Королева недавно приезжала в Алматы, чтобы записать с нашим соотечественником Беркутом новый совместный трек. Как выяснилось, он будет знаковым, передает Zakon.kz.

Для работы над композицией российской певице пришлось осваивать… казахский язык.

- Мы снимаем очень жизнерадостную солнечную историю, в которую я попадаю случайным образом. Самое главное, что я открываю для себя талант, который, видимо, глубоко во мне находился - я умею петь на казахском языке! Конечно, язык очень сложный, готовилась очень тщательно. Но благодаря поддержке такого красивого и талантливого мужчины, как Беркут, у меня все получилось. Надеюсь, творческая совместная работа вам понравится, - сказала Наташа Королева.

Сразу же был снят клип в красивых локациях. Кроме того, российская певица была приглашена в гости к Беркуту. Супруга Беркута Аиша расстаралась на славу и накрыла для Наташи шикарный дастархан. Она собственноручно приготовила бешбармак и казахские национальные угощения.


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