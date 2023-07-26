Сложно ли выучить казахский язык?

Казахстан – большая страна с богатым историческим и культурным наследием. Сегодня все больше людей, приезжая сюда, решают остаться. Помочь с поиском работы, организацией комфортной жизни в стране может знание языка. Но сложно ли выучить его с нуля? Zakon.kz разбирался в этом вопросе.

Особенности языка

Большинство экспертов отмечают, что казахский – довольно сложный для изучения. Это относительно молодой язык из группы тюркских, его активное формирование пришлось на XIV–XVII века. Он включает в себя много заимствований из персидского и арабского языков, характеризуется большим количеством важных фонетических особенностей.

Так, к ним относится замена фонем "ч" и "ш". В казахском, помимо прочего, есть несколько диалектов. Однако литературным языком считается северо-восточный диалект – обычно изучается именно он. Казахский имеет немало общего с русским с точки зрения структуры, в его написании используется та же кириллица с незначительными отличиями.

Однако, помимо знакомых русскоязычным людям букв, в казахском есть и несколько специфических. Их девять – это ә, і, ө, ү, ұ, ң, ғ, қ и һ. Необходимо изучить их написание и звучание. Также свои нюансы имеет грамматика. Например, в казахском нет местоимений, обозначающих род. "Ол" означает и "он", и "она" и "они".

Лайфхаки для быстрого изучения

Несмотря на сложность, выучить казахский с нуля вполне возможно. Но как ускорить изучение языка, чтобы как можно скорее влиться в общество, получить возможность свободно общаться с носителями? Поделимся несколькими лайфхаками.

Постепенное увеличение учебной нагрузки

Начинать стоит с малого. Сегодня очень популярна схема 30–45–60, и она действительно помогает получить неплохие результаты за счет постепенного увеличения нагрузки. Вкратце ее можно охарактеризовать так: вы занимаетесь сначала по 30 минут в день (первую неделю), потом по 45 (вторую) и наконец по 60 (третью).

Так мозг адаптируется к повышению нагрузки постепенно, на первых этапах в него не загружается слишком много информации – последнее очень усложняет запоминание. Вы можете адаптировать эту схему под себя и свой ритм.

Например, кому-то удобнее начинать с 15-минутных занятий, кто-то может без проблем выдержать час и ничего не забыть. Однако помните: лучше заниматься каждый день по 15–20 минут, чем раз в неделю 3 часа. Так вы не забудете полученную в ходе занятий информацию, будете изучать язык постепенно, а не рывками.

Заучивание нужных фраз

Это еще называют "методом туриста", или "методом разговорника". Вы заучиваете не отдельные слова, пытаясь в дальнейшем составлять из них предложения, а целые фразы, которые можно использовать в той или иной ситуации.

Например, вопросы вроде "Который час?", "Как пройти к метро?" и так далее. Это не только упростит изучение языка, но и поможет избавиться от языкового барьера, – вы уже сможете говорить с носителями, даже не зная всех особенностей. Откуда брать готовые фразы? Можно приобрести казахский разговорник из тех, которыми обычно пользуются туристы. Хорошим пособием может стать "Ситуативный казахский" Каната Тасибекова – в нем есть огромное количество часто используемых фраз.

Применение метода ассоциаций

Это очень сильно упрощает запоминание. Метод подбора подходящих ассоциаций у каждого свой: это могут быть созвучные русские или английские слова (или из любого другого языка, который вы уже изучали), различные другие мнемотехники. Это поможет значительно быстрее запоминать слова и целые фразы.

Еще один неочевидный прием: постарайтесь понимать, как образуется слово. Для этого углубитесь в историю языка (вы же помните, что казахский имеет много общего с персидским и арабским?). Такой подход позволит разучивать слова не по одному, а целыми группами.

Живое общение

Не стесняйтесь общаться. Даже если вы пока знаете язык плохо, вам даются только отдельные фразы, а понимания всего сказанного собеседником нет. Именно в общении лучше всего запоминаются слова и отдельные фразы. Если вы находитесь в России или другой стране, где носителей казахского не так много, воспользуйтесь интернетом – для этого есть специальные обычные и видеочаты. Не бойтесь ошибиться или не понять собеседника. Большинство жителей Казахстана все-таки понимают по-русски, и вы сможете пояснить сказанное, если потребуется, задать уточняющие вопросы.

Сервисы, помогающие в изучении языка

В современном мире для изучения языка вовсе не обязательно ограничиваться учебником или разговорником. Упростить задачу могут специальные мобильные сервисы, сайты, соцсети. Поделимся несколькими самыми популярными.

Мобильные приложения

"Казахский для начинающих" – это платформа, которая пригодится тем, кто только начинает изучать язык. Здесь все начинается с изучения алфавита с постепенным усложнением программы и погружением в языковую среду.

"Слова бегом" – приложение, которое помогает запоминать слова благодаря визуальным ассоциациям, а это, как мы рассказывали выше, работающая методика. Рекомендуем тем, кто уже знаком с основами языка, но хочет расширить словарный запас.

Qazaq App – это приложение для изучения казахского по особой методике. Вы сможете не только расширить свой словарный запас, но и узнать интересные факты о самой стране и отдельных городах.

HelloTalk – это приложение для общения с носителями языка. Можно пользоваться, когда у вас уже будет небольшой словарный запас и понимание, как строятся предложения.

Audiokitap – здесь вы можете послушать книги и подкасты на казахском языке.

Сайты, онлайн-курсы

Soyle – сервис, где собраны учебники, пособия, различные материалы для изучения казахского, в том числе полноценные комплексные курсы.

"Просто о сложном" – это сайт на русском языке, который помогает изучать не только грамматику казахского и отдельные слова, но и устойчивые выражения, фразеологизмы. Здесь есть разборы популярных фраз от носителей, все структурировано по категориям и удобно для изучения.

"Казтест" – сайт для тех, кто уже владеет казахским языком в той или иной мере и хочет оценить свой уровень при помощи онлайн-тестирования. Система одобрена Правительством Республики Казахстан.

Resmihat – здесь можно повысить свои знания в области делового казахского языка. Отличное решение для тех, кому язык нужен для работы с документами.

Sozdik – это очень объемный русско-казахский словарь. Здесь есть переводы огромного количества слов в разных контекстах и значениях.

Соцсети

"Казахский язык" (ВК) – популярное сообщество с огромным числом активных участников. Здесь регулярно публикуются полезные обучающие материалы и курсы, можно пообщаться с другими людьми, изучающими казахский, чтобы поделиться своими лайфхаками и познакомиться с чужими. В группе есть и носители языка – с ними можно пообщаться.

"Казахский язык KZ" (YouTube) – канал с обучающими видео, которые наверняка помогут вам в изучении казахского. Подойдет как для совсем новичков, так и для тех, у кого уже есть базовые знания.

Заключение

Казахский язык не входит в число самых популярных в мире, поэтому ресурсов для его изучения пока не так много. Однако они есть и способны серьезно помочь в запоминании грамматики и увеличении словарного запаса. К тому же людям из России освоить его гораздо проще благодаря частично совпадающему алфавиту, а также тому, что большинство жителей Казахстана хорошо знают русский.