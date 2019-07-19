В МВД дали рекомендации многодетной матери, живущей в подвале столичного дома

Рекомендуется обратиться в суд для установления факта проживания в городе.

Почти шесть месяцев мать-одиночка с четырьмя детьми живет в подвале одной из многоэтажек Нур-Султана. Туда ее пустил председатель КСК, так как женщина не может платить за съемную квартиру, а получить арендную не может. В МВД РК прокомментировали эту историю, передает Zakon.kz.

Cемья Исабековых оказалась на улице из-за финансовых трудностей. Из-за болезни младшего ребенка мать-одиночка Бибигайша уволилась с работы, и ей стало нечем платить за квартиру. Отец семейства в их жизни не участвует. Женщина хочет получить арендное жилье. Но для этого нужно иметь три года прописки в городе. Однако женщина не имеет таковой, только недавно она получила удостоверение личности.

В МВД РК прокомментировали данный случай.

- В городах республиканского значения при постановке на учет граждан, нуждающихся в жилье, согласно законодательству требуется постоянное проживание не менее трех лет. Вместе с тем, гр. Исабекова Бибыгайша Болатовна, 1974 г.р., только в январе этого года зарегистрировалась по месту жительства в Нур-Султане и получила впервые удостоверение личности. До указанного периода проживала в столице без регистрации и без документа, удостоверяющего личность. Так как по регистрационным учетам миграционной службы города ее проживание до 2019 года в столице не подтверждается, гражданке рекомендуется обратиться в судебные органы для установления факта проживания в данном населенном пункте, - сообщили в ведомстве.

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