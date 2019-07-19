От жары в Казахстане тают асфальт и светофоры

В Сарыагаше расплавился светофор.

Жара не отпускает южные регионы Казахстана. В соцсетях выкладывают последствия пекла, передает Zakon.kz.

Например, на ул. Тимирязева в Алматы пользователь с ником Legostin сфотографировал "поплывший" асфальт. И без того поведенная на выделенке дорога стала еще более волнистой.

А в Сарыагаше, как пишет otyrar.kz, расплавился светофор, перегрелся. Но нужно отдать должное качеству техники, даже в таком состоянии она продолжала работать, правда, по словам автора видео, не совсем по правилам.

По прогнозу метеорологов, в Сарыагаше 19 июля ожидается +34..+42 °C, без осадков, слабый ветер.

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