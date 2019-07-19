Утверждено положение о Министерстве торговли и интеграции РК
Структура и лимит штатной численности министерства утверждаются в соответствии с действующим законодательством.
Правительство Казахстана утвердило постановление от 10 июля 2019 года "О мерах по реализации Указов Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 17 и от 1 июля 2019 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
В частности, утверждено Положение о Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан.
Как указывается, министерство является государственным органом РК, осуществляющим формирование и реализацию государственной политики в области:
- развития и регулирования внешнеторговой деятельности, международных торгово-экономических отношений, в том числе регулирования международной экономической интеграции;
- развития и продвижения экспорта несырьевых товаров и услуг;
- развития и регулирования внутренней торговли, совершенствования торговой инфраструктуры, развития биржевой и электронной торговли;
- осуществления межотраслевой координации деятельности государственных органов в сферах защиты прав потребителей, технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений, включая стратегические, контрольные, реализационные и регулятивные функции.
Министерство имеет ведомства: республиканское государственное учреждение "Комитет технического регулирования и метрологии"; республиканское государственное учреждение "Комитет по защите прав потребителей".
Министерство:
является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства;
вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени;
имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством;
по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя министерства и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
Структура и лимит штатной численности Министерства утверждаются в соответствии с действующим законодательством.
Финансирование деятельности Министерства осуществляется из республиканского бюджета.
Министерству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями министерства.
Если министерству законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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