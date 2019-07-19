Реорганизован Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции

Также переименован ряд госучреждений.

Правительство Казахстана утвердило постановление от 10 июля 2019 года "О мерах по реализации Указов Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 17 и от 1 июля 2019 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, реорганизовано республиканское государственное учреждение "Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан" путем его разделения на республиканское государственное учреждение "Комитет по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан", республиканское государственное учреждение "Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан» и республиканское государственное учреждение "Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан".

Реорганизованы государственные учреждения - территориальные подразделения Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК согласно приложению 1 к настоящему постановлению.



Также переименовано:

- республиканское государственное учреждение "Комитет технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан" в республиканское государственное учреждение "Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан";

- республиканские государственные учреждения - территориальные подразделения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- республиканские государственные предприятия согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

- республиканское государственное учреждение "Департамент Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане" в республиканское государственное учреждение "Департамент Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султану".

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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