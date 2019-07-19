Атамбаев в третий раз не явился на допрос. В резиденции готовятся к обороне

27 июня парламент лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева в третий раз вызвали на допрос в следственную службу МВД на утро 19 июля. Он в третий раз на допрос не явился, передает "Азаттык".

Как сообщила официальный представитель СДПК и советник бывшего президента Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook, "из достоверных источников стало известно - дана команда на силовой захват экс-президента Алмазбека Атамбаева".

Какие именно источники сообщили о планах по задержанию, не уточняется. Более детальные комментарии у представителей СДПК получить не удалось. Директор телеканала "Апрель" Дмитрий Ложников сообщил, что в Кой-Таше "народный штаб" готовится к "штурму".

В МВД "Азаттыку" сообщили, что в интересах следствия информацию по данному делу не распространяют.

Ранее МВД два раза вызывало на допрос бывшего президента, оба раза он отказался явиться на него. Представитель Атамбаева по юридическим вопросам Сергей Слесарев заявил, что повестки МВД о вызове Алмазбека Атамбаева на допрос не подлежат исполнению, поскольку он все еще обладает неприкосновенностью и имеет иммунитет от каких-либо допросов по уголовным делам в соответствии с Законом КР "О гарантиях деятельности президента КР" от 2003 года. Все свои доводы он дважды в письменном виде отправил в МВД.

Слесарев сообщил, что намерен отправить третье письмо, на этот раз на имя министра внутренних дел.

27 июня парламент лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, что позволяет правоохранительным органам привлекать его к уголовной ответственности.

До этого специальная депутатская комиссия выдвинула против Атамбаева шесть обвинений. Генпрокуратура по итогам своей проверки вынесла заключение, что пять из них имеют под собой основания. Обвинения касаются причастности Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, поставкам угля на ТЭЦ.

Сам Алмазбек Атамбаев называет обвинения политически мотивированными. В его доме в селе Кой-Таш сторонники бывшего президента создали штаб в поддержку Атамбаева.

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