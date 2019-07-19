Необходимость установки сертификатов безопасности объяснили казахстанцам

Многим гражданам были отправлены сообщения с просьбой произвести установку сертификата на каждое абонентское устройство.

У казахстанцев есть право устанавливать или не устанавливать сертификаты безопасности на свои устройства, имеющие выход в интернет, сказал на пресс-конференции в правительстве вице - министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сегодня это требование доброжелательное. Операторы предоставляют вам возможность, у вас есть право устанавливать или не устанавливать эти сертификаты, - сказал Оспанов.

По его словам, данная норма была включена в закон о связи в 2015 году, соответственно сегодня операторы обязаны предоставлять свои клиентам возможность по загрузке и установке сертификатов безопасности.

- Это позволит населению обезопасить свои персональные данные, не посещать фишинговые сайты. Сегодня в рамках хакерских атак вас направляют с одного сайта на другой, в рамках которого возможна утечка персональных данных, те же самые сведения о платежных картах и платежных транзакциях, - добавил вице-министр.

Он признался, что сегодня это пилотный проект, однако ему самому такое сообщение еще не приходило.





- На сегодня мне сообщение еще не пришло. Как придет, я обязательно установлю себе и своим детям. Вы, наверное, видите, когда в некоторых сайтах всплывают баннеры. Как раз таки при таком сертификате безопасности ребенок просто не сможет кликнуть и перейти на ресурс, - отметил Оспанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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