Об утечке данных Damumed: Это был человеческий фактор

Вице-министр заверил, что ни о каких хакерских атаках речи не идет 100 %.

Утечка данных Damumed произошла из-за человеческого фактора, сообщил на пресс-конференции в правительстве вице - министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Что касается Damumed, то здесь никаких хакерских атак не было, это я могу стопроцентно вас уверить. Но сегодняшний день сотрудниками правоохранительных органов работа ведётся, это был человеческий фактор и прежде, чем прийти сюда я переговорил с сотрудниками министерства здравоохранения. Предоставлены данные по лишь по 12 людям. В случае поступления к нам уже по результатам проверки информации, нами будет принято определённое действие, и в рамках законодательства данные граждане будут наказаны, - сообщил Оспанов.

В начале июля специалисты ЦАРКА обнаружили в сети одну из крупнейших утечек персональных данных. База с полной информацией 11 млн человек, то есть все совершеннолетнее население страны, находилась в общем доступе сети интернет.

Любой желающий мог свободно получать доступ к системе или загрузить ее локально.

Отмечалось, что информация направлена в соответствующие органы. Специалисты ЦАРКА выражают надежду, что все в ближайшее время прояснится. Сейчас доступ к базе закрыт.

Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Аскар Жумагалиев прокомментировал эту информацию на своей странице в Facebook, назвав случившееся серьезным вопросом.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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