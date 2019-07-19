Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Об утечке данных Damumed: Это был человеческий фактор

Вице-министр заверил, что ни о каких хакерских атаках речи не идет 100 %.

Фото : Comss19 июля 2019, 12:32

Утечка данных Damumed произошла из-за человеческого фактора, сообщил на пресс-конференции в правительстве вице - министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Что касается Damumed, то здесь никаких хакерских атак не было, это я могу стопроцентно вас уверить. Но сегодняшний день сотрудниками правоохранительных органов работа ведётся, это был человеческий фактор и прежде, чем прийти сюда я переговорил с сотрудниками министерства здравоохранения. Предоставлены данные по лишь по 12 людям. В случае поступления к нам уже по результатам проверки информации, нами будет принято определённое действие, и в рамках законодательства данные граждане будут наказаны, - сообщил Оспанов.

В начале июля специалисты ЦАРКА обнаружили в сети одну из крупнейших утечек персональных данных. База с полной информацией 11 млн человек, то есть все совершеннолетнее население страны, находилась в общем доступе сети интернет.

Любой желающий мог свободно получать доступ к системе или загрузить ее локально.

Отмечалось, что информация направлена в соответствующие органы. Специалисты ЦАРКА выражают надежду, что все в ближайшее время прояснится. Сейчас доступ к базе закрыт.

Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Аскар Жумагалиев прокомментировал эту информацию на своей странице в Facebook, назвав случившееся серьезным вопросом.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты