Человеческий фактор – утечку данных из "Кунделик" объяснили в Минцифры

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун 23 января 2026 года на брифинге в СЦК прокомментировал некоторые случаи утечки персональных данных, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, он разъяснил утечку персональных данных с портала "Кунделик".

"Вопрос актуальный. Если говорить про "Кунделик", расследование прошло. Вопрос в том, как оказались эти данные (в открытом доступе. – Прим. ред.)? Ответ такой: на самом деле не было физического какого-то, либо логического, условно, взлома кода. Был человеческий фактор. Определено, что эти данные были актуальны в 2020 году. Информация была исчерпана из информационных систем у людей, у которых были соответствующие учетные записи, которые работали до 2020 года", – сказал Мун.

Он заверил, что сама компания, которая является разработчиком "Кунделика", была оштрафована Комитетом информационной безопасности.

"Штрафы за утечку данных и за кибербезопасность мы продолжаем из года в год повышать. Недавно была новость о том, что мы уже сейчас рассматриваем при больших массовых утечках усиление в многократном размере в части ответственности по информационной безопасности", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что за массовые утечки персональных данных казахстанцев предложили ввести уголовную ответственность.