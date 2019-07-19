Взятка 115 тысяч евро. Начался суд на экс-замакима Мангистауской области

Амангалиева обвиняют в совершении особо тяжкого коррупционного преступления против интересов государственной службы и государственного управления.

В специализированном межрайонном уголовном суде Актау рассматривается уголовное дело по части 4 статьи 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан в отношении бывшего первого заместителя (2017-2018 гг.) акима Мангистауской области Серика Амангалиева, передает Zakon.kz со ссылкой на "Лада".

Судебный процесс начался сегодня, 19 июля, и проходит с участием представителей средств массовой информации.

В качестве свидетелей по делу проходят Нурбек Карабалаев, бывший руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области (ноябрь 2018 года-февраль 2019 года), Бауыржан Сапа, работавший в 2018 году помощником подсудимого, а также ещё один бывший заместитель акима области Бекмурат Жусупов и секретарь Амангалиева.

Серик Амангалиев подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного преступления против интересов государственной службы и государственного управления. Санкцией суда от 5 ноября 2018 года в отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Серик Амангалиев был задержан сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции в прошлом году, 3 ноября, в 18.40, на территории международного аэропорта Актау, при нем были обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму 115 000 евро.

Серик Амангалиев работал заместителем акима Мангистауской области с 4 декабря 2017 года по ноябрь 2018 года.

Ранее сообщалось, что Серик Амангалиев арестован и подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного преступления в Актау. Позже появилось видео задержания заместителя акима Мангистауской области Серика Амангалиева.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!