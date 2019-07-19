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Назначен замминистра внутренних дел

Им стал Арыстангани Заппаров.

Фото : МВД РК19 июля 2019, 13:08

Назначен новый замминистра внутренних дел РК, передает Zakon.kz.

Им стал Арыстангани Заппаров.

- Распоряжением главы государства Заппаров Арыстангани Расилханович назначен заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан, - сообщается на сайте Акорды.

Заппаров Арыстангани родился в 1969 году в Джамбульской области. Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, Юридический институт Академии МВД Республики Казахстан.

В органах внутренних дел служит с ноября 1993 года на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава. Имеет опыт работы на руководящих должностях территориальных подразделений ОВД.

В разные годы возглавлял управление полиции Енбекшиказахского района ДП Алматинской области, управление полиции Алатауского района ДП Алматы, управления полиции Степногорска ДП Акмолинской области, работал первым заместителем начальника ДП Актюбинской области.

С января 2018 года работал начальником департамента по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан. В апреле 2019 года был назначен начальником ДП Кызылординской области.


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