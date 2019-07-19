Убить машиностроение. Как импортеры дискредитируют государственные меры поддержки отрасли

Доходы некоторых групп влияния, имеющих серьезные интересы в аграрной сфере, складываются не только из работ на земле, но и от продажи импортных тракторов и комбайнов. Они не намерены строить местные сборочные производства.

"Почему Аграрии против утилизационного сбора"? Действительно, почему? Одна из самых дотируемых отраслей экономики в стране и против поддержки другой важной отрасли, которая, к тому же, находится в стадии зарождения – производство сельскохозяйственной техники? Ведь, по сути, что такое утилизационный сбор? Это вид защиты собственного рынка. Хочешь продавать технику – строй предприятие, начинай сборку, постепенно доводя долю местного содержания до 50%. При этом для самих аграриев эта мера ничего не будет стоить. За каждый купленный комбайн или трактор хозяин КХ и фермы получает компенсацию в 25% от стоимости. Отечественная техника дешевле и ее можно покупать через специальные программы правительства, в частности, через программы лизинга под 4%.

Казалось бы, о чем тут говорить? Государство всеми силами поддерживает рост внутреннего производства для нужд сельского хозяйства, создает условия для обновления парка техники по самым выгодным ценам, по сути, косвенно субсидируя ее стоимость через освобождение от налогового бремени. Бери и пользуйся. Предлагаемый на внутреннем рынке ассортимент более чем приемлемый, как, впрочем, и качество. Более того, собственное производство гарантирует своевременное обслуживание и доступный парк запасных частей, так что техника не простаивает в ожидании детали месяцами, да и хозяйству не нужно замораживать деньги, формируя собственный склад из наиболее часто ломающихся деталей. Так с чего бы тогда бизнесу выступать против?

Ответ более чем прост – деньги. Доходы некоторых групп влияния, имеющих серьезные интересы в аграрной сфере, складываются не только из работ на земле, но и от продажи импортных тракторов и комбайнов. Они не намерены строить местные сборочные производства, их техника хоть и эффективная, но дорогая. Введение сбора поставит серьезный барьер на пути чистого импорта. Доходы от перепродажи резко упадут, ведь сбор придется оплачивать из стоимости, и никакой компенсации.

Для более глубокого понимания нужно воспроизвести список субсидий, которые получает сельское хозяйство. Государство покрывает аграриям страховые выплаты при страховании в растениеводстве, возмещает процентные ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, субсидирует процентную ставку по кредитам в рамках "Программы финансового оздоровления субъектов АПК", субсидирует затраты перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки. Возмещает часть расходов, понесенных субъектом АПК при инвестиционных вложениях в создание новых либо расширение действующих производственных мощностей. Гарантирует и страхует займы субъектов АПК перед финансовыми институтами. Есть две программы по субсидированию развития племенного животноводства. Государство субсидирует заготовительным организациям НДС, а так же покупку минеральных удобрений и гербицидов.

А еще субсидируется железнодорожный транспорт, финансируются программы экспорта, а главное, государство закрывает в случае чего долги перед банками второго уровня. Последние события с "Цеснабанком" лишь подтверждают это. Почти триллион проблемных кредитов пришлось передать в ФПК. И это лишь малая часть тех средств, что тратятся государством на сельское хозяйство. А ведь есть еще и социальная поддержка села. По самым скромным подсчетам, на каждый килограмм мяса приходится по1300-1400 тенге субсидиий, это не считая того, что оно продается по рыночным ценам. Суммарно ежегодные вливания в село можно оценить в полтора-два триллиона тенге.

Президент Токаев подверг критике КазАгро – главный кошелек сельского хозяйства. Именно из этих закромов родины, из бесчисленных "дочек" и "внучек" кормится предпринимательство всей старны. "Об убытках нацкомпаний нужно забыть как о кошмарном сне. Они должны генерировать только доходы". "Нужно принять меры в отношении КазАгро. Это уже притча во языцех. Показатель абсолютно неумелого руководства подобной структурой. Накопленный убыток КазАгро по итогам 2018 года составил более 120 млрд тенге. Из 672 профинансирвоанных проектов 270 простаивают". По сути же, КазАгро ни в чем не виноват. Его убытки, это констатация факта беспомощности сельского хозяйства в целом. Но ведь это еще не все деньги, достаточно вспомнить "Цесна-Банк", долги которого перепали на плечи ФПК. По самым скромным подсчетам, 80% проблемных кредитов финансового института это деньги выделенные селу, и если не подводит память, то к фактическим долгам "КазАгро" можно добавить еще триллион тенге.

Тема утилизационного сбора обсуждалась правительством и машиностроителями не протяжении нескольких лет. Совсем непонятно, почему обсуждения затянулись так надолго, новшество уже успешно внедрено и эффективно работает во многих странах. Импортеры переходят в статус производителя, субсидии государства остаются в стране, растет компетенция и уровень локальных заводов, создаются новые производства. В России примерно половина используемых сельхозмашин - их собственного производства, в Беларуси - 90%, в Узбекистане - 80%. Казахстанские же аграрии за миллиарды покупают несколько единиц техники в год. Как аграрная страна, как мы сами себя любим называть, может обходиться без собственного сельскохозяйственного машиностроения?

Если говорить откровенно, то сами аграрии замерли в ожидании схватки. Одним из лоббистов отмены утилизационного сбора является "Зерновой союз", который почему-то публично говорит от имени сельчан. Одним из доноров объединения является известный импортер техники под международной маркой John Deer. А значит, что в данном вопросе столкнутся две политических силы, и благоразумный крестьянин остается в стороне, пусть даже и речь идет о его благе. Зерновой союз будет отстаивать интересы "своих", а разумная часть государственного аппарата – за национальные интересы, и кто в этом споре победит, сложно предсказать. И даже программа политики импортозамещения – бессильный аргумент в этом споре.

При этом в публичном споре одна из сторон традиционно прибегает к фальсификации данных. Например, размер ставки утильсбора едва достигает 10%, а лоббистами отмены проговаривается ставка в 30%, скрывается, что утилизационный сбор не распространяется на хлопкоуборочную, рисоуборочную, картофелеуборочную, плодоуборочную, гусеничную, а также на прицепную и навесную технику. Самое интересное, что платить утильсбор будут только производители и импортеры, а не потребители данной техники. Ощущение, что общественность специально вводят в заблуждение, потому как аграрии журналов и газет особо не читают, но за то становятся отличным козырем в большой игре.

Интересно, что ранее НПП "Атамекен" протокольным решением утвердила введение утилизационного сбора на сельхозтехнику с 1 июня 2019 года. Но самое интересное, что все эти, с позволения сказать, "примитивные сборочные производства" являются членами организации и платят сборы на ее содержание, в отличии от John Deer, чьи интересы так активно отстаиваются. Возможно предприятиям следует встать на путь демарша и прекратить отчисления до официально озвученных извинений

Десятилетиями мы покупаем импортную технику. Сколько ее прошло через инструменты АО "КазАгроФинанс"? 450 млрд тенге – это сумма за последние несколько лет, из нее 75% ушло чистым импортерам, при чем четверть из этой суммы субсидируются за счет государства. Субсидируется и процентная ставка. При этом как минимум три мировых бренда заходят в Казахстан. Уже запущены производства МТЗ, "Бюллер", Комбайны Вектор, Акрос, Есиль. Это – более 90% рынка! Что мешает остальным импортерам инициировать переговоры о начале производства?

К сведению, в 2018 году Умирзак Шукеев, будучи министром МСХ побывал на заводе John Deer и там была достигнута договоренность о "супер-ценах" для Казахстана, но вопрос об открытии собственного сборочного производства, вместо призрачного сервисного центра в Кокшетау, не ставился. Ну и главный вопрос, сколько лет прошло и где скидка 30% на John Deer о которой договаривался Шукеев?

Сергей Глокке из Eurasia Group, дистрибьютор сельхозтехники John Deere и один из инициаторов движения против утильсбора ранее, в интервью одному из изданий он заявлял, что в Казахстане парк сельхозтехники устарел на 90-95%. Переоснащение сверхдорогой техникой, на что намекает руководитель компании, может обойтись стране в очень круглую сумму, без перспектив создать собственный производственный кластер.

При этом, стоило заговорить о стимулировании отечественного производства, как тут же у него выискалась масса проблем. Хотя отсутствие своего сельхозмашиностроения, "беззубая" политика в отношении импорта техники, нестабильный курс валюты, лояльное отношение к импортерам дорогой техники в Минсельхозе не способствует обновлению парка и облегчению жизни крестьянам.

Но цели то ведь такой нет. В интернете гуляет письмо в котором общественные деятели выступают против введения сбора, который мог бы создать условия для развития отрасли. Среди подписантов есть интересные фамилии. Например, Мурат Абенов и Айгуль Соловьева. Они часто поддерживают весьма сомнительные предприятия, например, оба учувствовали в процессе дискредитации противников строительства "Стекольного завода" в Кызылорде, поддерживая Бишимбаева. Максут Бактибаев, бывший чиновник МСХ, который в 2014 году получил три года условно по результатам своей деятельности. Бактибаева в свое время задержали в момент передачи денег – 720 тысяч тенге. На что чиновник заявил, что это была не взятка, а ни к чему не обязывающая благодарность. Уголовное дело завели: за злоупотребление полномочиями, воспрепятствование предпринимательской деятельности и присвоение или растрату чужого имущества. Там есть и Мухтар Тайжан, чье имя связано со скандалом в сельском хозяйстве. И так далее.

На днях в Москве представили новую производственную линию Рено, которая начнет выпускать кроссовер, на 70% локализованный. Собянин, выступая на открытии, сказал очень важную вещь – Когда открывалось блочное производство, отверточная сборка, мы и представить не могли, во что это разовьется, десятки тысяч рабочих мест по всей линейки с востока на запад страны.

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