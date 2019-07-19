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Лес на вершине горы "Жеке Батыр" горит в Боровом

На месте пожара и в ДЧС области развернут оперативный штаб.

Фото : LiveJournal19 июля 2019, 15:59

В Акмолинской области загорелся лес на горе в Бурабайском районе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

- 19 июля в 13:00 в Бурабайском районе, в 15 км от Щучинска, на территории ГУ "Государственный национальный природный парк Бурабай УДП РК" (4 класс пожарной опасности) произошло загорание сухой травы и леса на вершине горы "Жеке Батыр", на высоте 852 метра. Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте пожара и в ДЧС области развернут оперативный штаб. Задействован силы и средства ДЧС (50 сотрудников и 5 ед. техники), ГУ "ГНППБ УДП РК" (40 работников, 2 ед. техники, 1 вертолет Ми-2 для облета). Из Кокшетау вылетел вертолет Ми-26 АО "Казавиаспас" КЧС с водно-сливным устройством, - сказано в сообщении ведомства.

Гора ""Жеке Батыр" возвышается с северной стороны боровского массива. По-русски люди называют ее "Спящий рыцарь". Эта огромная гора и в самом деле похожа на лежащего воина, со всем его воинским снаряжением.


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