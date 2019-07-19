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Предельные цены на лекарства утвердили в Казахстане

Уполномоченный орган не чаще одного раза в полугодие не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием, утверждает предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации.

Фото : news24-7.ru19 июля 2019, 17:20

Приказом министра здравоохранения РК от 15 июля 2019 года утверждены предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации, сообщает Zakon.kz.

Предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для оптовой реализации можно посмотреть в приложении 1 к настоящему приказу.

Предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной реализации - в приложении 2.

Как отмечается, предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации сформированы на основании данных определенных и рассчитанных государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с Правилами регулирования цен на лекарственные средства.

При этом уполномоченный орган не чаще одного раза в полугодие не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием, утверждает предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации с указанием методики их расчета, информации о данных, на основании которых сформирована цена.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.


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