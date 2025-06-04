В Казахстане планируют снизить предельные цены на лекарства до 30%
Министерство здравоохранения РК разработало обновленный перечень предельных цен на лекарственные средства, сформированный на основе нового механизма регулирования, который направлен на обеспечение доступности медикаментов для населения, поддержку отечественных производителей и повышение прозрачности системы ценообразования.
В частности, предусмотрено снижение предельных цен на лекарственные средства и медицинские изделия для лекарственных средств, предназначенных для оптовой и розничной реализации, – до 30%.
Как пояснили в Минздраве, был исключен ряд необоснованных наценок на предельные цены лекарственных препаратов. Перерасчет всех лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории республики, будет проведен до 1 июля 2025 года.
Снижение стоимости на лекарственные препараты в рамках ГОБМП и ОСМС составит порядка 19%, оптово-розничной реализации – порядка 30%.
В результате пересмотра механизма регулирования предельных цен на лекарства они станут доступнее для населения – как в бесплатном перечне через поликлиники и стационары, так и в розничной аптечной сети.
Обновленный перечень препаратов включает:
- 3475 наименований лекарств
- 2917 медицинских изделий (в рамках ГОБМП и ОСМС)
- 5936 препаратов для оптовой и розничной реализации
Средние показатели снижения цен составляют:
- 2222 наименования лекарств – до 18%
- 1847 видов медизделий – до 14%
- 5492 наименования лекарств в аптеках – до 30%
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 июня.
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В 2024 году бесплатными лекарствами на амбулаторном уровне были обеспечены свыше 3 млн казахстанцев, получавших лечение по пакетам ГОБМП (48 нозологий) и ОСМС (70 нозологий) – по 118 нозологиям (группам заболеваний), на общую сумму 246,29 млрд тенге.