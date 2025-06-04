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Право

В Казахстане планируют снизить предельные цены на лекарства до 30%

таблетки, снижение цен на лекарства, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 09:18 Фото: pixabay
Министерство здравоохранения подготовило поправки в предельные цены производителя на торговое наименование лекарственного средства, предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации, сообщает Zakon.kz.

Министерство здравоохранения РК разработало обновленный перечень предельных цен на лекарственные средства, сформированный на основе нового механизма регулирования, который направлен на обеспечение доступности медикаментов для населения, поддержку отечественных производителей и повышение прозрачности системы ценообразования.

В частности, предусмотрено снижение предельных цен на лекарственные средства и медицинские изделия для лекарственных средств, предназначенных для оптовой и розничной реализации, – до 30%. 

Как пояснили в Минздраве, был исключен ряд необоснованных наценок на предельные цены лекарственных препаратов. Перерасчет всех лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории республики, будет проведен до 1 июля 2025 года.

Снижение стоимости на лекарственные препараты в рамках ГОБМП и ОСМС составит порядка 19%, оптово-розничной реализации – порядка 30%.

В результате пересмотра механизма регулирования предельных цен на лекарства они станут доступнее для населения – как в бесплатном перечне через поликлиники и стационары, так и в розничной аптечной сети.

Обновленный перечень препаратов включает:

  • 3475 наименований лекарств
  • 2917 медицинских изделий (в рамках ГОБМП и ОСМС)
  • 5936 препаратов для оптовой и розничной реализации

Средние показатели снижения цен составляют:

  • 2222 наименования лекарств – до 18%
  • 1847 видов медизделий – до 14%
  • 5492 наименования лекарств в аптеках – до 30%

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 июня.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 09:18
Хорошей новостью поделились в Минздраве касательно цен на лекарства

В 2024 году бесплатными лекарствами на амбулаторном уровне были обеспечены свыше 3 млн казахстанцев, получавших лечение по пакетам ГОБМП (48 нозологий) и ОСМС (70 нозологий) – по 118 нозологиям (группам заболеваний), на общую сумму 246,29 млрд тенге.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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