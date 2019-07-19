Выдающийся спортсмен, режиссер и поэт: память Дениса Тена почтили в Алматы

Собравшиеся на траурный митинг отмечали его заслуги при жизни, делились своими впечатлениями о нем, как о спортсмене и о человеке и выражали надежду, что память о нем будет жить вечно в наших сердцах.

19 июля 2019 в Алматы прошел траурный митинг, посвященный Дню памяти призера Олимпийских игр Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.

Возле мемориала, установленного на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы, где ровно год назад погиб выдающийся спортсмен-конькобежец, золотой, серебряный и бронзовый призер многих международных соревнований Денис Тен, собралось не менее 100 человек. Люди приносили цветы и делись своими воспоминаниями об этом выдающемся человеке.

Как отметил в своем выступлении председатель Общественного совета города Алматы Рахман Алшанов, именно с имени Дениса Тена была начата новая страница казахстанского спорта. Глядя на него, многие молодые девушки и парни начали заниматься именно этим видом спорта, и все были убеждены, что у Дениса действительно будет прекрасное будущее, но судьба распорядилась иначе.

- Денис Тен был действительно замечательным человеком и многосторонней личностью. Выдающийся спортсмен, режиссер, поэт. У него было много планов на будущее, но так случилось, что он погиб от руки автомобильного вора, который буквально на этом месте снимал зеркало с его машины. Денис отважно бросился в схватку с ним, но полученная ножевая рана оказалась смертельна и врачи не смогли ему помочь. Но память о нем живет. В Алматы проведен ряд мероприятий, поставлен этот замечательный памятник, мемориальная доска, и все мы сегодня собрались здесь, чтобы почтить его память, – сказал Рахман Алшанов.

После того, как все присутствующие почтили память Дениса Тена минутой молчания, слово взял заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров. Он сообщил, что буквально перед приездом на митинг, присутствовал на семейной панихиде в память Дениса Тена, и видел, что почтить память спортсмена приехало очень много гостей – его друзья, тренеры, легендарные звезды спорта, а также коллеги из Канады, Японии, Америки, Европы.

- Денис Тен – это яркая звезда для всей нашей молодежи. Прошел год со дня его гибели, и мы еще больше осознали масштаб его таланта. Он для нас был признанным фигуристом, но его талант был больше. Денис всегда определял для себя новую вершину, и как мы видим – покорял ее с неизменным успехом. Будь то спорт, благотворительная деятельность или исполнение песен собственного сочинения. В 2011 году Денис помогал пострадавшим от землетрясения в Японии. И сегодня ведущие фигуристы Японии прибыли в гости к нам в Алматы. В 2014 году Денис Тен и его друзья, все средства, собранные с созданного им Ледового шоу, направили 6-летнему Нурсату Жакипаеву, который страдал от нейролейкоза и нуждался в дорогостоящем лечении. Ранний уход Дениса из жизни – это конечно боль, которую почувствовали все казахстанцы. Это боль, которую до сих пор испытывает его семья, и мне хотелось бы сегодня призвать вас отдать дань уважения талантливому 25-летнему нашему гражданину, который любил нашу страну и прославлял имя нашей страны. И я хотел напомнить слова из его песни, которые распространены в социальных сетях: «Она не будет моей». Но сегодня мы можем эти слова переиначить и сказать наоборот: «Денис всегда будет с нами. В сердцах и памяти алматинцев». Я благодарен всем тем, кто чтит память о нем. Будем достойны этой памяти, – сказал Ержан Бабакумаров.

С торжественной речью выступил и президент Национальной федерации конькобежцев Болат Жамишев. Он отметил, что у памятника Денису Тену по-прежнему всегда лежат цветы и не гаснут свечи. И то, что сегодня столько людей пришло почтить выдающегося спортсмена, говорит о том, что всем хочется верить в то, что его душа сверху все это видит и чувствует. Также Болат Жамишев подчеркнул, что сейчас активно проводятся те мероприятия, которые Денис Тен не успел реализовать при жизни. Прежде всего, конечно в память о нем, но может быть даже больше для того, чтобы реализовать те задумки, которые у него были.

- Завтра на шоу посвященном памяти Дениса Тена будет распространена книга с его стихотворениями. Как многие здесь уже говорили, Денис был очень разносторонней личностью и само по себе Ледовое шоу Дениса Тена – это своего рода памятник ему. Памятник, который создал он сам. Это шоу с успехом проходило и в Алматы и в столице. И плюс к этому фондом Дениса Тена проводятся еще многие мероприятия, которые созданы опять же не только в память о нем, а прежде всего, для молодого поколения, потому что он однозначно был кумиром для молодежи и не только. Тимур Бемамбетов снял по сценарию Дениса Тена фильм, который выйдет в прокат в скором времени. А наша федерация вместе с акиматом города Алматы в октябре проведет календарный международный турнир по фигурному катанию. И еще одна большая задача, которую собирается реализовать фонд Дениса Тена – это создать Академию фигурного катания его имени. Это делается для того, чтобы будущие фигуристы были продолжателями той победной традиции, которую первым заложил Денис Тен.

Немало добрых слов о Денисе Тене произнесла в своей речи и главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Куралай Узурова.

- Денис – это ориентир, к которому стремятся наши молодые спортсмены, которые верят, что если трудиться, то спортсмены Казахстана смогут добиться высоких результатов. Вопреки тому, что раньше говорили, что Казахстан – это не та страна, которая может показать высокие результаты в нашем виде спорта. Поэтому Денис всегда в нашей памяти и нам его очень не хватает. Денис наш наставник, и, несмотря на молодой возраст, всегда помогал тренерам. Он даже был нашим тренерам учителем в какой-то степени. Когда проходили тренировки – это вообще не забываемые впечатления. Это были огромные шоу и только теперь мы понимаем, какой на самом деле талантливый это был человек. Дениса не хватает не только нам, а всему мировому фигурному катанию. Только у Дениса были самые вдумчивые, я не побоюсь сказать, программы. Обязательно с глубоким смыслом и какими-то глубокими идеями. И так, как преподносил Денис эти программы – таких спортсменов до сих пор очень мало. Поэтому хотелось бы, чтобы все молодые спортсмены помнили, что Денис Тен всегда с нами и равнялись на него, – сказала Куралай Узурова.

Также почтить память Дениса Тена пришли серебряный призер Олимпийских игр, борец Ислам Байрамуков, член Ассамблеи народов Казахстана, заместитель председателя алматинского корейского национального центра, руководитель центра молодежных инициатив Денис Ким, а также Юрий Гуськов, принимавший непосредственное участие в тренировках Дениса Тена и руководитель школы, где развивается фигурное катание Владимир Таранов. Все они отмечали его заслуги при жизни, делись своими впечатлениями о нем, как о спортсмене и о человеке и выражали надежду, что память о нем будет жить вечно в наших сердцах и его слава никогда не померкнет, и будет ярко сиять подобно звезде на спортивном небосклоне нашей страны.

По окончании официальной части траурного митинга состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Денису Тену.

Владимир Демидов

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