Иран заявил о захвате британского танкера

Это было сделано "в связи с нарушением международных правил", отмечается в заявлении иранских военных.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил, что задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом в пятницу сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление КСИР, сообщает ТАСС.

Из него следует, что танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил". В заявлении иранских военных отмечается, что "танкер сопровожден до берега", где будут проведены необходимые проверки.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что чрезвычайный комитет правительства Великобритании COBRA проведет экстренное заседание, посвященное задержанию нефтяного танкера.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям американского президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.

В четверг Дональд Трамп сообщил, что универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе иранский беспилотник. По словам президента, БПЛА подлетел слишком близко к кораблю, проигнорировав "многочисленные сигналы" американских военных. В пятницу замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, комментируя высказывания американского лидера, указал, что Тегеран не терял ни одного беспилотного летательного аппарата ни в Ормузском проливе, ни где-либо еще.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!