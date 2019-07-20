Военнослужащий подорвался на гранате в Мангистауской области

Ампутировали руку и один глаз. Сейчас стоит вопрос о сохранении второго глаза.

Инцидент произошел 17 июля на полигоне в селе Бейнеу (Мангистауская область). Военнослужащий части № 99116 Сергей Кошелев во время учений подорвался на гранате, сообщает Zakon.kz со ссылкой на инАктау.

В управлении здравоохранения Мангистауйской области сообщили, что из поселка Бейнеу в крайне тяжелом состоянии с травматическим шоком, с тяжелейшими травмами правой стороны всего тела в приемный покой Мангистауской областной больницы был доставлен призывник.

- Врачи больницы в экстренном порядке провели оперативное лечение. На данный момент больной находится в отделении травматологии Мангистауской областной больницы. Состояние его стабильное, жизни ничего не угрожает. В понедельник планируется его транспортировка в Нур-Султан для дальнейшего лечения, - сказали в пресс-службе облздрава.

Родственники пострадавшего солдата сообщили, что парню ампутировали руку и один глаз. Сейчас остро стоит вопрос сохранения второго глаза.

- В Мангистау операцию сделать не могут, так как много осколочных ранений в голове. Сергея надо срочно перевозить в Нур-Султан, у него нет времени до понедельника. Санавиацию должны прислать немедленно и провести экстренную операцию, пока еще есть надежда спасти глаз, - говорят родственники пострадавшего призывника.

Родные парня намерены обратиться в Министерство здравоохранения с просьбой немедленно выслать в Мангистау борт.

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