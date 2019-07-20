Акция #Birge #TazaQazaqstan: Министр экологии Казахстана бросил вызов регионам

Акция #Birge #TazaQazaqstan в подобных масштабах проводится впервые.

Более 1200 жителей Нур-Султана в субботу вместе с министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзумом Мирзагалиевым за несколько часов собрали порядка 10 тонн мусора с территории Кояндинского водохранилища, сообщает Zakon.kz.

В экологической акции, инициированной Мирзагалиевым, приняли также участие премьер Казахстана Акар Мамин, вице-премьер Женис Касымбек, министры юстиции Марат Бекетаев национальной экономики Руслан Даленов, индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр, культуры и спорта Актоты Раимкулова, а также аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, депутат мажилиса парламента Казахстана Загипа Балиева.

- Буквально за 2-3 часа вокруг Кояндинского водохранилища было собрано более 10 тонн мусора. Такие акции должны проходить по всей стране. Давайте посмотрим, кто из регионов сможет побить этот рекорд, - сказал М.Мирзагалиев по итогам мероприятия.

Выступивший с приветственной речью премьер-министр Казахстана А.Мамин также выразил надежду, что другие регионы примут эстафету и поучаствуют в уборке территорий.

По словам министра экологии, акция #Birge #TazaQazaqstan в подобных масштабах проводится впервые.

- Мы пригласили очень большое количество людей через социальные сети, очень активное участие принимают волонтеры, компании приезжают, с семьями люди приехали. Отрадно, что даже из Алматинской области приехали волонтеры, порядка 150-ти человек. Это масштабная акция, цель которой привлечь как можно больше людей, привлечь внимание к проблеме загрязнения нашей природы, наших водоемов, - сказал глава Минэкологии журналистам в субботу.

Он поблагодарил всех, кто откликнулся на его призыв поучаствовать в этом мероприятии.

- Будущее у этой акции однозначно будет, вы сегодня слышали, что премьер обратился к акимам всех уровней, к населению с просьбой поддержать эту акцию и провести такие субботники у себя в регионах по всей стране, - добавил он.

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