Запущенную с Байконура ракету увидели алматинцы

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" взлетела с первой стартовой площадки (Гагаринский старт") в 22:28 по времени Нур-Султана.

Жители Алматы увидели в небе запущенную с Байконура ракету, сообщает Zakon.kz.

Ракета взлетела с первой стартовой площадки космодрома ("Гагаринский старт") ‪в 22:28 по времени Нур-Султана.

К Международной космической станции (МКС) отправились космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, а также астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).

На борту МКС новый экипаж встретили россиянин Алексей Овчинин и американцы Кристина Кук и Ник Хейг.

В ходе экспедиции МКС-60/61 предстоит выполнить почти 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, пять из них будут проходить в автоматическом режиме - без участия экипажа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы | Almaty ???????????????? (@kris.p.almaty) 20 Июл 2019 в 11:31 PDT

Следы от запуска также видели жители Жамбылской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей.

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