Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Посольство Туркменистана в РФ опровергло сообщения о смерти президента

Это абсолютная ложь - отметили в посольстве.

Фото : tmembassy.gov.tm21 июля 2019, 21:22

Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве.

"Это абсолютная ложь", - сказал представитель посольства.

Ранее некоторые СМИ сообщили о смерти Гурбангулы Бердымухамедова.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты