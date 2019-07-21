Посольство Туркменистана в РФ опровергло сообщения о смерти президента
Это абсолютная ложь - отметили в посольстве.
Фото : tmembassy.gov.tm21 июля 2019, 21:22
Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве.
"Это абсолютная ложь", - сказал представитель посольства.
Ранее некоторые СМИ сообщили о смерти Гурбангулы Бердымухамедова.
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