Казахстанцы с минимальной разницей уступили лидеру на ЧМ по фехтованию

Перед кульминацией счет был 44:44.

На чемпионате мира по фехтованию в Будапеште состоялся матч 1/8 финала мужских командных соревнований на шпаге между Казахстаном и Россией, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Наши спортсмены пробились в эту стадию, обыграв Чехию. Поединок 1/16 финала завершился со счетом 45:28.

В следующем круге против казахстанских шпажистов выступали лидеры мирового рейтинга - россияне. Встреча выдалась очень напряженной. Нашим фехтовальщикам удалось отыграть небольшой отрыв России, державшийся практически весь поединок, и перед кульминацией счет был 44:44. В решающем розыгрыше удачнее и эффективнее выступил российский спортсмен - 44:45. Россия продолжит борьбу за медали. Наша команда примет участие в распределение мест с 9 по 16.

За Казахстан выступают Вадим Шарлаимов, Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов и Дмитрий Алексанин.

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