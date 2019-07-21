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Токаев: Президентская ноша тяжелая, но приятная

Президент откровенно отвечает на многочисленные вопросы.

Фото : Акорда21 июля 2019, 22:19

На 31 канале начался показ фильма "Президент 2.0". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дает интервью российскому журналисту Алексею Пивоварову, сообщает Zakon.kz.

Президент откровенно отвечает на многочисленные вопросы, касающиеся его биографии, дипломатической карьеры, личных убеждений.

На вопрос о президентской ноше, Касым-Жомарт Токаев ответил, что она тяжелая, но приятная.

- Первые дни было непривычно. Особенно на публичных мероприятиях, когда говорили "президент, президент", я оглядывался, думал, что Нурсултан Абишевич приехал.


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