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Токаев заявил, что ему приятно вернуться в Сингапур, где ранее работал дипломатом

Токаев заявил, что ему приятно вернуться в Сингапур, где ранее работал дипломатом, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 10:17 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Сингапур Тарманом Шанмугаратнамом, сообщает Zakon.kz.

Поблагодарив за гостеприимство, оказанное казахcкой делегации, Касым-Жомарт Токаев отметил, что это первый визит президента Казахстана в Сингапур за более чем 20 лет, передает Акорда.

Президент подчеркнул, что хорошо знает страну, поскольку работал здесь дипломатом в 1970-е годы, и ему очень приятно вернуться сюда вновь уже в качестве главы государства.

Президент назвал Сингапур проверенным временем и надежным партнером Астаны. Сегодня в нашей стране работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем сингапурских инвестиций в казахстанскую экономику превысил 1,7 миллиарда долларов. Несмотря на экономические потрясения и трудности, вызванные пандемией, объем взаимной торговли вскоре превысит 2 миллиарда долларов.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что наша страна намерена открыть новую главу в двустороннем сотрудничестве, ориентированном на доверительный политический диалог, а также на динамичные торговые и инвестиционные связи.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец президента Сингапура сегодня, 23 мая 2024 года.

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