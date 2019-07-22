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Касым-Жомарт Токаев находится в краткосрочном отпуске

Свой отпуск Президент планирует провести на территории Казахстана.

Фото : Акорда22 июля 2019, 09:10

Глава государства находится в краткосрочном отпуске, сообщает Zakon.kz.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев с 22 июля находится в четырехдневном отпуске. Свой отпуск Президент планирует провести на территории Казахстана, - сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.

Стоит отметить, что это первый отпуск Президента. 12 июня Токаев официально вступил в должность Президента РК.

- Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан, - сказал Токаев.


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