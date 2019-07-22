Тур Алматы-2019: перекрытие дорог и лучшие профи на трассе

Тур Алматы-2019 в этом году пройдет 30 и 31 августа. Организаторы постарались проложить маршрут так, чтобы создать максимальное удобство для болельщиков и для тех горожан, кто не планирует следить за международным соревнованием.

В Алматы в 7-й раз состоится профессиональная шоссейная двухдневная велогонка. Организаторы рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, чем интересно это соревнование для горожан и какие дороги будут перекрыты в мегаполисе 30 и 31 августа.

Тур Алматы-2019 в этом году пройдет 30 и 31 августа. Организаторы постарались проложить маршрут так, чтобы создать максимальное удобство для болельщиков и для тех горожан, кто не планирует следить за международным соревнованием.

30 августа состоится первый этап велогонки протяженностью 118 км. Старт и финиш запланирован на Алматы арене. Маршрут проложен по дорогам индустриальной зоны в Алатауском районе, где им предстоит преодолеть 7 кругов.

Как пояснили организаторы, по сравнению с 2018 годом сокращена протяженность на 62 км, поскольку тогда было тяжело всем. Кроме того, год назад маршрут пролегал по центру города, пелотон рассыпался – разрыв между первой и второй группой составлял 20 минут, и горожанам пришлось ждать велосипедистов, так как по правилам запрещено пускать движение автомобилей и общественного транспорта раньше, чем проедет последний гонщик. В нынешнем году таких проблем точно не будет, на день Конституции 30 августа город перекрываться не будет. Единственное, частично будет перекрыта улица Момышулы возле Алматы арены, дорога к автоЦОНу и кладбищу в том районе, но перекрытие будет только в момент старта и момент финиша велогонщиков. Начало этапа запланировано на 12 часов.

Второй этап остается традиционным протяженностью 160 км и пройдет по знакомому маршруту. Гонщики стартуют на Халык арене, проедут 4,5 круга по Восточной объездной дороге, Аль-Фарабаи до парка Первого Президента и обратно, после чего повернут на проспект Достык, направившись до высокогорного катка Медеу, где и подведут итоги двухдневной гонки. Старт планируется в 12 часов, до этого времени дорога на Медеу будет открыта для болельщиков и жителей того района. Приблизительно, каждый этап продлится не более 4 часов.

Финальное расписание будет утверждено в самое ближайшее время техническим делегатом, после чего будет опубликовано детальное расписание перекрытия дорог.

Это будет не простой любительский велопробег или велогонка для активистов, а настоящее профессиональное велосоревнование с упорной и захватывающей борьбой на каждом участке трассы. Аналогов нашей велогонке в Центральной Азии нет. Алматинцы и гости города смогут своими глазами увидеть, как соревнуются профессиональные велосипедисты, юные казахстанские спортсмены получат возможность перенять опыт старших товарищей из велокоманды "Astana Pro Team", сборной Казахстана, заметить, как надо действовать, чтобы выигрывать.

Также болельщики смогут просто провести время весело в стартовом и финишном городке семьями.

Победителями прошлых Туров Алматы были восходящая звезда казахстанского велоспорта Алексей Луценко и гонщик "Astana Pro Team" итальянец Давиде Виллелла.

Сейчас велогонщики со всего мира борются за олимпийские лицензии и для них важен каждый старт, в том числе Тур Алматы, поскольку им необходимо набирать очки в зачет Кубка наций и личный рейтинг. Поэтому борьба на Туре Алматы-2019 ожидается особенно интересной.

Трансляцию велогонки будет вести телеканал Евроспорт на весь мир, красоту Алматы в прямом эфире увидят 60 миллионов телезрителей из Европы, Азии и Америки благодаря съемкам с вертолета. Открывая для себя Алматы, туристы со всего мира, в том числе заядлые любители велоспорта, с удовольствием приезжают в наш мегаполис, чтобы поддержать спортсменов и на себе ощутить гостеприимство нашего народа.

Ожидается минимум 3 профессиональные континентальные команды, элитная казахстанская велокоманда Astana Pro Team, а также национальные сборные. Планируется, что на Тур Алматы-2019 выйдет около 20 команд, 4 из них будут казахстанскими. Сейчас идет подтверждение заявок команд.

Велогонка Тур Алматы впервые состоялась в 2013 году. Ранее она была однодневной, но с 2017 года стала проводиться в два этапа. Организаторами является акимат Алматы совместно с Казахстанской федерацией велоспорта.

Альберт Ахметов

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