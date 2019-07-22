Как потребительские кредиты влияют на рост экономики

Никакой закредитованности в Казахстане нет. А все займы с задолженностью более 5 млн тенге не следует определять в качестве беззалоговых потребительских кредитов доступных населению – Первое кредитное бюро.

В последнее время политические деятели все чаще высказываются о необходимости реформирования финансовой системы Казахстана, и в частности, речь идет об изменениях в банковском секторе. Так, например, на прошлом расширенном заседании правительства об этом говорил президент Токаев, а на пленарном заседании сената депутат Ольга Перепечина.

Глава государства дал время Нацбанку определиться с курсовой политикой (до 1 ноября 2019 года), подчеркнув, что люди не должны бояться девальвации, а также обратил внимание на высокие ставки банковского вознаграждения и необходимость проведения анализа ликвидности банковских активов и капитализации. Все высказанное Токаевым можно назвать застаревшими проблемными вопросами, так что реформы в этой области давно необходимы.

А вот сенатор в своей речи сетовала на закредитованность населения потребительскими кредитами, которые загоняют граждан в долги. И вот здесь не все так однозначно. Так что Zakon.kz, решил разобраться в плюсах и минусах вопроса.

Итак, по данным, приведенным Перепеченной, общая задолженность по всем потребительским кредитам превышает 4 трлн тенге. Должниками являются более 27% населения Казахстана, то есть более 55% экономически активного населения страны.

- Шесть из десяти работающих имеют долги по потребительским займам, не считая задолженности по другим видам займов, таким как ипотека, автокредиты, бизнес-кредиты и так далее, - сказала депутат.

К новому году Нацбанк приводил данные о затратах населения. Оказалось, что около 40% семейного бюджета люди "проедают". На оплату коммунальных услуг уходит 10%. 18% граждан откладывают на образование детям и лечение и лишь 2% расходов идет на развлечения. При этом 30% доходов уходит на покрытие займов (к слову, тогда Нацбанк приводил сумму задолженности населения в 5,3 трлн тенге). А вот на депозитах на тот момент числилось 10 трлн тенге, которые по оценкам экспертов принадлежат 10% населения.

- Много людей, которые живут в долг, то есть пользуются возможностью кредитования. Если опираться на цифры Нацбанка, то это подтверждается. Если сумму в 5,3 трлн тенге поделить на все население Казахстана, то абсолютно каждый казахстанец должен банкам порядка 200 тысяч тенге, - комментировал информацию Нацбанка экономист Ерлан Ибрагим.

Другое мнение

А вот по данным аналитического центра Первого Кредитного Бюро (они провели анализ вопроса по состоянию на 1 июня 2019 года), никакой закредитованности в Казахстане нет. Порядка 80% заемщиков имеют среднюю задолженность по беззалоговым потребительским кредитам около 300 тыс. тенге. Причем портфель розничных кредитов в Казахстане по задолженности распределен следующим образом: беззалоговые кредиты – 55%, ипотека – 26%, залоговые кредиты – 12%, автокредитование – 7%.

Потребительские беззалоговые кредиты в Казахстане имеют - 5 178 833 человек. Всего услугами кредитования (любые кредиты) в стране воспользовалось 5 441 861 физических лиц.

В итоге 82% заемщиков имеют среднюю задолженность в размере 301 тысячи тенге и средний ежемесячный платеж 7,9 тысяч тенге. Это основной и самый массовый сегмент потребительского кредитования.

97,7% заемщиков имеют среднюю задолженность 509 тысяч тенге и средний платеж 11,9 тысяч. Всего 2,2% заемщиков или 118 тысяч человек имеют среднюю задолженность около 5 млн тенге. И еще у 0,01% заемщиков или 1098 человек средняя задолженность составляет более 101 млн тенге. Именно эти гигантские замы "портят" статистику по рынку беззалогового кредитования в целом.

- Все займы с задолженностью более 5 млн тенге не следует определять в качестве беззалоговых потребительских кредитов доступных населению, - отмечают в аналитическом центре.

Влияние потребительских кредитов на экономику

В экономической литературе роль кредита понимается как мера воздействия на социально-экономические процессы, в частности, воздействие на бесперебойность процессов производства и реализации продукции и так далее.

Основная формула для расчета ВВП экономики: ВВП = C+I+G+ (X-M), где C – личные потребительские расходы, I – валовые инвестиции, G – государственные закупки товаров и услуг, X-M – чистый экспорт.

Влияние потребительского кредита на величину ВВП происходит за счет стимулирования платежеспособного спроса домохозяйств на товары и услуги длительного пользования, который в свою очередь активизирует работу других субъектов экономики.

Раньше кредиты рассматривались как вынужденный механизм финансирования, стимулирующий потребительскую активность, способствующий достижению желаемого образа (но не уровня) жизни. Теперь кредитование стало удобной формой семейного финансирования, позволяющей приобретать необходимые товары.

У соседей

К слову, о положительном влиянии на экономику говорят и в соседней России. Так, согласно докладу Центробанка, без роста потребительского кредитования российская экономика в первом квартале 2019 года показала бы нулевой рост (в действительности рост составил 0,5%). Министр экономики РФ Максим Орешкин в свою очередь переживает, что помимо долговой нагрузки на население, потребительские кредиты вытесняют другие виды кредитования, а потому считает, что государство должно их регулировать.

- Если в период кризисных явлений 2014-2015 годов в качестве простых решений предлагалось ограничение на движение капитала, резкое снижение ключевой ставки или масштабная раздача денег нужным стране предприятиям, то теперь появились и новые идеи. Например, борьба с потребительским кредитованием в расчете на то, что если банкам запретить давать кредиты физическим лицам, то они начнут активно кредитовать корпоративный сектор и это само по себе запустит маховик инвестиционного бума. Я должна в очередной раз констатировать, что простых решений не бывает, — парировала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Несмотря на то, что ЦБ РФ уверен в том, что опасности создания пузыря на рынке потребкредитования нет, он пытается ограничить его рост. В частности, банки при кредитовании населения должны будут учитывать показатель долговой нагрузки (ПНД), от которого будут зависеть надбавки к коэффициентам риска.

По сути, это тоже самое, что происходит в Казахстане. Сейчас правительство организовало беспрецедентную акцию по списанию долгов малообеспеченного населения, но ввело правило: тем, кто не сможет выплачивать, кредитов не давать.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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