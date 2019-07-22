Служба центральных коммуникаций перешла под юрисдикцию Президента РК

Уполномоченным органом в отношении учреждения определена Администрация Президента РК.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 22 июля 2019 года "О создании республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан и внесении изменения и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Он постановил создать республиканское государственное учреждение "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан в городе Нур-Султане со штатной численностью в 33 единицы.

Уполномоченным органом в отношении учреждения определена Администрация Президента РК.

Как следует из указа, директор учреждения назначается на должность и освобождается от должности Президентом РК.

В свою очередь Правительству РК поручено:

- ликвидировать республиканское государственное учреждение "Служба центральных коммуникаций" Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан с передачей его имущества учреждению;

- в месячный срок разработать и внести в установленном порядке на утверждение устав учреждения;

- обеспечить государственную регистрацию учреждения;

принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

Управлению делами Президента РК поручено совместно с Министерством финансов РК в установленном законодательством порядке обеспечить выделение помещения для размещения учреждения.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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