Служба центральных коммуникаций перешла под юрисдикцию Президента РК
Уполномоченным органом в отношении учреждения определена Администрация Президента РК.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 22 июля 2019 года "О создании республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан и внесении изменения и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Он постановил создать республиканское государственное учреждение "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан в городе Нур-Султане со штатной численностью в 33 единицы.
Уполномоченным органом в отношении учреждения определена Администрация Президента РК.
Как следует из указа, директор учреждения назначается на должность и освобождается от должности Президентом РК.
В свою очередь Правительству РК поручено:
- ликвидировать республиканское государственное учреждение "Служба центральных коммуникаций" Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан с передачей его имущества учреждению;
- в месячный срок разработать и внести в установленном порядке на утверждение устав учреждения;
- обеспечить государственную регистрацию учреждения;
принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.
Управлению делами Президента РК поручено совместно с Министерством финансов РК в установленном законодательством порядке обеспечить выделение помещения для размещения учреждения.
Указ вводится в действие со дня подписания.
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