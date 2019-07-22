Назначен замруководителя администрации Президента Казахстана

Им стал Сулейменов Тимур.

На официальном сайте Президента РК вышел указ о назначении Сулейменова Тимура заместителем руководителя администрации Президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

- Назначить Сулейменова Тимура Муратовича заместителем руководителя администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении.

Сулейменов Тимур Муратович родился 5 апреля 1978 года.

В 2000 году окончил Павлодарский Государственный Университет по специальности - менеджмент. В 2002 - Мэрилендский университет по специальности магистр делового администрирования по программе "Болашак". Магистр бизнеса со специализацией "Финансы".

Трудовой стаж:

· Трудовую деятельность начал с должности главного консультанта в аудиторской компании "Эрнст энд Янг Казахстан" города Алматы, работал директором Департамента налогового учета и налогового планирования АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз";

· Вице-Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (03.2009-03.2010);

· Вице-Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (19.03.2010-02.2012);

· Член коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике (01.02.2012-14.04.2017);

· Министр национальной экономики Республики Казахстан (28.12.2016-25.02.2019);

· Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан (с 01.03.2019);

· Помощник Президента Республики Казахстан (с 22.03.2019)

Прочие должности:

· Член совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (03.2017-24.04.2019);

· Представитель от Правительства Республики Казахстан в Правлении Национального Банка Республики Казахстан (18.01.2017-28.09.2017);

· Член Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (с 04.2019)

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