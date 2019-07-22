Аида Балаева назначена помощником Президента

Она освобождена от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента РК.

Аиду Балаеву назначили помощником Президента РК, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Распоряжением Главы государства Балаева Аида Галымовна освобождена от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

- Назначить Балаеву Аиду Галымовну помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан, - говорится в сообщении.

Аида Балаева родилась 4 июля 1974 года в Джамбулском районе Алматинской области.

Закончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "Учитель русского языка и литературы", Казахский национальный аграрный университет по специальности "Юрист". Кандидат социологических наук.

С 1999 года занимает различные должности на государственной службе, пройдя путь от ведущего специалиста Алматинского областного Управления информации и общественного согласия, возглавляла департаменты внутренней политики в гг. Алматы, Астане, была заместителем акима города Астаны по идеологии и социальным вопросам.

С декабря 2014 года возглавляла Отдел внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Награждена орденами "Құрмет" и "Парасат".

Аиду Галымовну отличает открытый стиль работы. Ее интервью можно найти, как на страницах ведущих республиканских СМИ, так и на популярных интернет-ресурсах, а число ее подписчиков на Facebook и насчитывает более 13 тысяч.

Образование: филология, юриспруденция, кандидат социологических наук

Награждена орденами "Құрмет" и "Парасат".

Трудовой стаж:

1999 г. – ведущий специалист отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия РК.

2002-2004 гг. – начальник отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского городского Управления информации и общественного согласия, начальник отдела анализа и прогнозирования Управления информации по городу Алматы.

2004-2005 гг. – заместитель начальника Управления информации по городу Алматы.

2005-2006 гг. – первый заместитель директора Департамента внутренней политики города Алматы.

2006-2008 гг. – директор Департамента внутренней политики города Алматы.

2008-2010 гг. – начальник Управления внутренней политики города Астаны.

2010-2014 гг. – заместитель акима города Астаны.

С декабря 2014 года – заведующая Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан

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