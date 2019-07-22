Спасший ребенка второклассник хочет потратить награду на благотворительность

Мы поддерживаем желание сына - мама героя.

В течение месяца на сайте izgi-jurek.kz продолжалось голосование за героев, проявивших самоотверженность при спасении чужих жизней. Во время Дня металлурга в Усть-Каменогорске "Казцинк" вручил каждому победителю памятные статуэтки "Iзгi жүрек" ("Доброе сердце") и денежные сертификаты на сумму 500 тысяч тенге.

- Ночью многие спали и даже не знали о пожаре, - рассказывает жительница Риддера Ирина Голова, чей сын-восьмиклассник Вячеслав в одиночку эвакуировал всех соседей из горящего дома и до приезда спасателей попытался вызволить человека из полностью охваченной пламенем квартиры. - Теперь Слава намерен поступать в институт МЧС.

Еще одну премию "Iзгi жүрек" вручили участковому из Усть-Каменогорска Аскару Кулжынову, который вытащил из реки женщину, спрыгнувшую с моста.

Награды удостоилась и жительница Усть-Каменогорска Меруерт Темербаева, она вынесла из горящего дома пятилетнего мальчика и 30-летнюю женщину.

Отдельную премию от "Казцинка" получил второклассник из Семея Виктор Новоселов, который спас тонущего четырехлетнего ребенка. Оргкомитет премии решил наградить мальчика вне конкурса.

- Теперь Витя готовится к поступлению в школу юного спасателя, - рассказывает мать Виктора Наталья Новоселова. – Наша семья будет участвовать в акции "Дорога в школу" и Витя решил направить подаренные деньги на помощь нуждающимся. Мы поддерживаем желание сына. Думаем, на премию также подарить ему детскую мини-лабораторию или набор робототехники.

— Это настоящие герои, которые спасли совершенно случайного человека, - комментирует исполнительный директор по административным вопросам "Казцинка" Андрей Лазарев. – "Казцинк" - социально-ответственная компания. Премия "Iзгi жүрек" уже второй год подряд популяризирует достойнейшие качества человека - гуманизм и стремление прийти на помощь!

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!