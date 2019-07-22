Названы самые крупные проекты государственно-частного партнерства в Казахстане

Общая стоимость всех проектов составляет свыше 700 млрд тенге.

Проекты строительства Большой алматинской кольцевой автодороги БАКАД, широкополосный доступ к интернету и "Кунделик.kz" стали самыми крупными проектами государственно-частного партнерства, сообщил заместитель председателя правления АО "Казахстанский центр ГЧП" Министерства национальной экономики Казахстана Айдос Кобетов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Самый крупный проект БАКАД стоимость проекта 154 млрд - это капитальные затраты. В целом стоимость договора 512 млрд тенге, - сообщил в кулуарах правительства Кобетов.

На сегодняшний день, по его словам, проект находится на стадии финансового закрытия.

- С мая месяца начаты определенные строительные работы. В принципе, проект реализуется по графику. Есть проект по широкополосному доступу к интернету. Задача - сделать доступ к интернету в населенных пунктах до 500 население. Стоимость более 200 млрд тенге, также реализуется по графику, - добавил замглавы центра.

Также в тройке крупных проектов вошел "Кунделик.kz", стоимость которого составляет 5 млрд тенге.

- Охват идет по всей республике, порядка 5 млн участников. Самое интересное проект ориентирован непосредственно на зарабатывание с рынка. За счет таргетированной рекламы той аудитории, которая будет смотреть на эту социальную площадку. Проект зарабатывает и в принципе покрывает все свои расходы, - отметил Айдос Кобетов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!