Серый импорт из Китая завозят в РК контрабандисты, используя пункты пропуска Кыргызстана

По итогам анализа грузов, перемещаемых со стороны Кыргызстана, за 1 квартал выявлено 1,8 тыс. фактов ввоза товаров, в адрес несуществующих получателей.

Контрабанда и незаконные торговые схемы стали общим вызовом для евразийских государств. По правилам ЕАЭС таможенные сборы всех участников собираются в общий фонд и распределяются на пропорциональной основе. Поэтому союзники не могут игнорировать проблемы контрабанды из КНР. Об этом сообщили в КГД, передает Zakon.kz.

- Чтобы добиться своей цели и завезти в Казахстан продукцию, контрабандисты придумывают разные схемы. Одна из них – въезд на территорию ЕАЭС через Кыргызстан. Здесь необорудованные современной техникой и инспекционно-досмотревым комплексом пропускные пункты дают лазейку для серого импорта. Товар, несоответствующий заявленным в документах данным, скрыто провозят через Кыргызстан, - рассказали в комитете.

Так, зафиксированы случаи, когда товары были направлены в адрес несуществующих получателей. По итогам анализа грузов, перемещаемых со стороны Кыргызстана, за 1 квартал выявлено 1,8 тыс. фактов ввоза товаров, в адрес несуществующих получателей, потери по которым оцениваются в 1 млрд тенге.

В КГД напомнили, что с 27 марта 2019 года принято решение об усилении контроля на пунктах пропуска с Кыргызстаном. Для исключения скопления автотранспорта на казахстанско-кыргызской и казахстанско-российской границах, контрольные мероприятия проводятся по пути следования. Проводится тщательная сверка сопроводительных накладных с фактически перемещаемым грузом. В случае несоответствия сведений перевозчик направляется для предметного досмотра. Таким образом Казахстан защищает себя от серого импорта и контрабанды, которая потом расходится по прилавкам рынков по заниженной стоимости. Соответственно, эти действия создают опасность для отечественных производителей.

- Представители Казахстана и Кыргызстана уже не раз обсуждали улучшение таможни, предпринимаются усилия по совершенствованию таможенного администрирования. Стоит отметить, что в сети появилась информация, где некоторые перевозчики жалуются на требования таможенных служб уплатить мзду. В этой связи напоминаем, что в целях своевременного предупреждения и пресечения проявлений коррупции в органах госдоходов, искоренения случаев волокиты при оформлении документов и возникновении других ситуаций, связанных с нарушением прав, функционирует телефон доверия: 8 (7172) 71-80-05, куда можно сообщать о подобных фактах, - сказали в ведомстве.

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