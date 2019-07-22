Казахстанский мальчик сфотографировался с Криштиану Роналду
Мальчик выбежал к футболисту во время матча "Ювентус" - "Тоттенхэм" в Сингапуре. Легендарное фото появилось во многих социальных сетях.
Подросток из Казахстан сумел сфотографироваться с футболистом Криштиану Роналду, передает Zakon.kz.
Мальчик выбежал к футболисту во время матча "Ювентус" - "Тоттенхэм" в Сингапуре. Легендарное фото появилось во многих социальных сетях.
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Sarri:????️"I saw this kid in the middle of the pitch and I was afraid he would be taken away. He wanted to take a pic with Ronaldo so I brought him there. For me it's not an invasion, for me it's joy." ???????????????????????? . . Follow @b3naldo7, i bet you'll be amazed, always.????
- Сарри: Я видел этого парня посреди поля и боялся, что его заберут. Он хотел сфотографироваться с Роналду, поэтому я привел его туда. Для меня это не вторжение, для меня это радость, - было написано в паблике b3naldo7.
Скорее всего, речь идет о тренере "Ювентуса" Маурицио Сарри.
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