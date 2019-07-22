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Казахстанский мальчик сфотографировался с Криштиану Роналду

Мальчик выбежал к футболисту во время матча "Ювентус" - "Тоттенхэм" в Сингапуре. Легендарное фото появилось во многих социальных сетях.

Фото : @b3naldo722 июля 2019, 13:45

Подросток из Казахстан сумел сфотографироваться с футболистом Криштиану Роналду, передает Zakon.kz.

Мальчик выбежал к футболисту во время матча "Ювентус" - "Тоттенхэм" в Сингапуре. Легендарное фото появилось во многих социальных сетях.

- Сарри: Я видел этого парня посреди поля и боялся, что его заберут. Он хотел сфотографироваться с Роналду, поэтому я привел его туда. Для меня это не вторжение, для меня это радость, - было написано в паблике b3naldo7.

Скорее всего, речь идет о тренере "Ювентуса" Маурицио Сарри.


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