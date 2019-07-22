Казахстанский мальчик сфотографировался с Криштиану Роналду

Мальчик выбежал к футболисту во время матча "Ювентус" - "Тоттенхэм" в Сингапуре. Легендарное фото появилось во многих социальных сетях.

Фото : @b3naldo7

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