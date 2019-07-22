Полиция Шымкента ищет совершившего среди бела дня убийство
В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия
Фото : Zakon.kz22 июля 2019, 16:26
Департаментом полиции Шымкент проводится досудебное расследование по факту убийства местного жителя, передает Zakon.kz.
По данным правоохранителей, в настоящее время проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание преступника.
Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК, в интересах следствия не подлежит разглашению.
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