Полиция Шымкента ищет совершившего среди бела дня убийство

В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия

Департаментом полиции Шымкент проводится досудебное расследование по факту убийства местного жителя, передает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, в настоящее время проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание преступника.

Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК, в интересах следствия не подлежит разглашению.

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