Какие вопросы будет решать Нацсовет общественного доверия

Политический процесс нужно диверсифицировать, чтобы в политике участвовали не только граждане Нур-Султана, но и весь Казахстан.

Новый орган призван поднимать социальные и общественно политические вопросы. Заместитель председателя Федерации профсоюзов РК, член Национального совета общественного доверия Ерлан Саиров в рамках круглого стола рассказал, на какие сферы сможет влиять новый орган, передает корреспондент BNews.kz.

- В Казахстане есть очень большой запрос на проведение политических реформ, на линеаризацию общественно-политических процессов в нашей стране. Как мы знаем, в стране сейчас проходит транзитный период, и в этом транзитном периоде очень важным является, во-первых, понять пульс основных идей нашего народа. Во-вторых уточнить, какие вопросы в общественно-политическом поле волнует граждан нашей страны. Поэтому такой диалог необходим и важен, — сказал Ерлан Саиров.

Эксперт считает, что Нацсовет общественного доверия станет механизмом, который будет создавать определенный баланс и определенный консенсус во многих параметрах общественно политических процессов в Казахстане.

- В стране накопились очень много проблем и вопросов не только в общественно политической сфере, но и в национальной, трудовой сфере, в сфере защиты интересов наших граждан. Мне кажется, в рамках этого совета будет создан климат, чтобы все эти насущные проблемы обсуждать открыто, честно и с глазу на глаз. Основной миссией этого совета является диалог и создание такой диалоговой площадки, где мы могли бы находить очень тонкую материю национального диалога. У нас общественно политическая палитра различная. Граждане имеют различные мнения по очень многим аспектам развития нашей страны. (…) Мы все знаем, какие вопросы волнуют наших граждан. Сейчас свод закона в общественно политической сфере, особенно Закон "О выборах", Закон "О СМИ", закон о митингах, закон о партиях не советуют веянию времени. Мне кажется, эти законы следует немножко реформировать. Также нам надо подумать об аспектах развития местного самоуправления в стране, - заявил член совета.

Он также отметил, что сегодня на повестке дня государства стоит актуальный вопрос децентрализации политических процессов в стране.

- Все-таки, политический процесс нужно диверсифицировать, чтобы в политике участвовали не только граждане Нур-Султана, но и весь Казахстан, так как весь Казахстан состоит из регионов. Также мы знаем, что в социальной сфере есть проблемы — ежегодно в Казахстане добровольно из жизни уходят 600 казахстанцев. Ежегодно в стране на производстве погибают около 200 человек. Вот таких вопросов очень много. Еще один момент — вопрос приграничных районов. Сегодня в приграничных районах население уезжает. Это на самом деле похоже гуманитарную, очень большую проблему. То есть, Совет должен быть местом решения как системных проблем в нашей стране, так и точечных вопросов в социальной сфере, — сказал Саиров.

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