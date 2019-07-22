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Куда жаловаться на неэтичное поведение госслужащих

На новом официальном сайте Агентства по делам государственной службы qyzmet.gov.kz граждане могут получить информацию по каждому направлению деятельности госоргана.

Фото : pixnio.com22 июля 2019, 17:05

На новом сайте АДГС можно узнать о вакансиях на госслужбе и пожаловаться на неэтичное поведение госслужащих, передает Zakon.kz.

На новом официальном сайте Агентства по делам государственной службы qyzmet.gov.kz граждане могут получить информацию по каждому направлению деятельности госоргана.

Это вопросы государственной службы и контроля качества государственных услуг, соблюдения этики государственными служащими.

Для желающих поступить на государственную и правоохранительную службы разработан специальный раздел "Хочу поступить на государственную службу". Интуитивный интерфейс позволяет быстро ориентироваться и находить нужную информацию.

К примеру, для сообщения о фактах нарушения служебной этики государственными служащими действует раздел "Хочу сообщить о неэтичном поведении".

В разделе "Вакансии" публикуются все актуальные объявления о конкурсах на занятие административных государственных должностей на республиканских и региональных уровнях.


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