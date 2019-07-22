Куда жаловаться на неэтичное поведение госслужащих

На новом официальном сайте Агентства по делам государственной службы qyzmet.gov.kz граждане могут получить информацию по каждому направлению деятельности госоргана.

На новом сайте АДГС можно узнать о вакансиях на госслужбе и пожаловаться на неэтичное поведение госслужащих, передает Zakon.kz.

На новом официальном сайте Агентства по делам государственной службы qyzmet.gov.kz граждане могут получить информацию по каждому направлению деятельности госоргана.

Это вопросы государственной службы и контроля качества государственных услуг, соблюдения этики государственными служащими.

Для желающих поступить на государственную и правоохранительную службы разработан специальный раздел "Хочу поступить на государственную службу". Интуитивный интерфейс позволяет быстро ориентироваться и находить нужную информацию.

К примеру, для сообщения о фактах нарушения служебной этики государственными служащими действует раздел "Хочу сообщить о неэтичном поведении".

В разделе "Вакансии" публикуются все актуальные объявления о конкурсах на занятие административных государственных должностей на республиканских и региональных уровнях.

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