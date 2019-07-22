Шесть штрафов получил алматинец за езду по аль-Фараби

Водитель двигался задним ходом, без прав и страховки.

В социальных сетях Казнета появилась видеозапись, на которой Land Rover двигается по проспекту аль-Фараби в восточном направлении задним ходом. Полиция города провела проверку, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП.

На водителя наложено шесть административных штрафов. В полиции рассказали, что личность водителя сразу установили.

53-летний житель Алматы объяснил, что ехал на СТО для диагностики автомобиля именно на задней скорости, так как все остальные скорости в коробке передач не работали. На вызов эвакуатора у него денег не было. Кроме того, водительских прав у мужчины нет. Он не вписан в страховой полис

Нарушителя обязали выплатить штрафы на общую сумму около 109 тысяч тенге.

- ст.230 ч.2 "Незаключение договора обязательного страхования лицом, обязанным в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном страховании заключить договор обязательного страхования"

- ст.590 ч.9 "Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр"

- ст.595 ч.2 "Движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены"

- ст.606 ч.1 "Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки"

- ст.612 ч.1 "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления"

- ст.614 ч.1 "Создание препятствий для движения транспортных средств"

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