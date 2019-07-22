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Назначен вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК

Им стал Ахметжан Примкулов.

Фото : primeminister.kz22 июля 2019, 18:54

22 июля постановлением Правительства РК Примкулов Ахметжан Абдижамилович назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

Ахметжан Примкулов родился в 1979 году в Жамбылской области.

В 2000 году окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по специальности "экономист", в 2003 году — Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юрист". Имеет ученую степень кандидата юридических наук.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве специалиста прокуратуры Жамбылской области, работал в судебной системе.

В 2012-2016 годах занимал должности заместителя председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК, заместителя председателя Комитета экологического регулирования, контроля и госинспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики РК.

С июня 2016 года по ноябрь 2017 года работал председателем Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

С ноября 2017 года и до настоящего времени занимал должность председателя Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК.


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