Казахстанцев обманывали в туристическом агентстве

Без денег и отдыха рискуют остаться больше 100 человек.

Новый крах на казахстанском туристическом рынке! Без денег и отдыха рискуют остаться больше 100 человек. Все из-за проблем столичного турагентства, в котором людям выдавали фальшивые авиабилеты и отельные ваучеры. Теперь одни не могут вернуться на родину, а другие вряд ли вообще отправятся в долгожданный отпуск, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Роскошный отель, море, пляж – отдых мечты. Все это ожидало предпринимательницу Фаризу Укенову уже в начале августа. Вместе с супругом и пятью детьми она решила отправиться в Турцию. Купила путевки на 2 млн тенге в столичном турагентстве, через которое всегда летала в отпуск. Но когда кинулась проверять авиабилеты, поняла, что дело нечисто.

Фариза Укенова - пострадавшая:

- Мы позвонили в Air Astana, брони никогда и не было. Хотя она говорила, что это будет чартерный рейс. До этого я звонила, спрашивала: Айжан, почему нет брони? Она говорит, вот я сейчас соберу группу людей, и сразу всех вместе забронирую, время еще есть, не переживайте. Я полностью ей доверилась.

Айжан, по словам клиентов турфирмы, на своем деле собаку съела. Она работала одна и всегда предлагала максимально выгодные варианты. Да и вообще не вызывала подозрений до сегодняшнего дня. Филькину грамоту вместо пакета документов получила и бизнесвумен Алия Турдугулова. На турецкий курорт она планировала отправиться с близкими, отдала 7 млн тенге. Но за несколько дней до вылета выяснилось – для них места в отеле не забронированы.

Алия Турдугулова - пострадавшая:

- Сестра у меня должна была вылететь вчера, а мы – завтра. Позвонили в отель напрямую, спросили про наши брони: подтверждают или нет. Они сказали, вообще даже бронь не стояла, не то что выкуплены - не выкуплены. Я подъехала в офис, здесь уже были люди. Мы поехали сразу в РОВД, писать заявление. Айжан буквально за 2 часа собрала в офисе вещи и подалась в бега. Нас около 7-8 человек было.

На первый взгляд все выглядит более чем убедительно, офис в элитном жилом комплексе, просторный кабинет. Но сегодня место директора турагентства пустует. По словам пострадавших казахстанцев, путевки прогорают более, чем у сотни человек. Многие ждали отпуска годами и выкупали туры за несколько месяцев.

Жертвы обмана есть не только в столице, а еще в Караганде, Жезказгане, Алматы и Павлодаре. Хозяйка турфирмы продавала путевки в Индию, Турцию, Таиланд и другие страны. По словам председателя фонда "Туристік қамқор" Инны Рей, за границей на сегодняшний день остаются обманутые путешественники, у которых нет обратного билета домой. И им придется возвращаться в Казахстан за свой счет.

Инна Рей - председатель фонда "Туристік Қамқор":

- Она даже не турагентство, у нас турагентом чтобы быть, нужно выполнить ряд формальностей и состоять в реестре турагентов при министерстве. Это обычная компания, которая могла бы заниматься всем, чем угодно, торговать чем угодно. Мы понятия не имели, что она работает как туроператор и турагент. Если бы просто задали ей вопрос - где наш тур-код - все вопросы были бы решены.

Конструктивно поговорить с адвокатом женщины не получилось. От комментариев сторона отказалась наотрез. Что будет дальше – люди не понимают. Социальные сети бурлят отчаянными и гневными сообщениями. Пострадавшие даже создали чат, число его участников растет с каждым днем. В полиции - кипы заявлений.

Софья Кылышбекова – официальный представитель ДП:

- Начато досудебное расследование по данному факту по статье "Мошенничество". На данный момент около 17 граждан обратились. Если есть еще пострадавшие, просим обратиться в управление полиции района Есиль, либо позвонить по телефону: 71-65-56.

Каким будет совокупный финансовый ущерб, пока неизвестно. Пострадавшие говорят, счет идет на десятки миллионов тенге. Во избежание таких ситуаций, специалисты советуют: прежде, чем отдавать деньги в турагентство, хотя бы наведите о нем справки - зайдите на сайт fondkamkor.kz и удостоверьтесь, есть ли выбранная вами фирма в списке тех, кто работает в системе гарантирования.

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