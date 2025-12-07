#Казахстан в сравнении
Туризм

Туристический аттракцион на Мальдивах закончился нападением акулы

развлечение туристки обернулось нападением акулы, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 01:19 Фото: pixabay
Во время отдыха на Мальдивах туристка из России едва не осталась без пальцев из-за нападения акулы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал "112", туристов привезли специально отведенное место, чтобы поплавать в океане с хищными рыбами и снять контент для соцсетей. Организаторы мероприятия заверили, что акулы-няньки безопасны для человека, если при контакте с ними следовать определенным правилам.

Но одна из путешественниц нарушила запрет и растопырила пальцы во время заплыва.

Согласно данным издания, пострадавшая отделалась царапинами и, выходя из воды с окровавленной рукой, призналась, что ей совсем не больно. Более того, на своей странице в соцсети она посоветовала подписчикам попробовать эту активность.

Ранее сообщалось, что Имантау-Шалкарский курорт модернизируют к 2027 году.

Елена Беляева
Елена Беляева
